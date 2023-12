22 grudnia media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci aktora i artysty kabaretowego Krzysztofa Respondka. Poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych jego przyjaciel i artysta kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał ze smutkiem. Respondek miał 54 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk o Błaszczaku. "To nie jest kabaret, to jest dramat!"

Krzysztofa Respondka żegnają przyjaciele z show-biznesu. Dołączyła do nich Agata Młynarska

Krzysztof Respondek był lubianą osobą, zarówno przez fanów, jak i kolegów i koleżanki z show-biznesu. Nie wchodził w konflikty, unikał skandali, nie szukał nawet rozgłosu. Robił po prostu to, co umiał najlepiej - występował. Nic więc dziwnego, że wiele znanych osób żegna go teraz, nie mogąc powstrzymać łez. Przykładem jest Joanna Bartel, która zdradziła, że artysta zmarł na zawał. Informację tę potwierdziła Agata Młynarska, która również zdecydowała się w wielu znaczących słowach pożegnać kolegę.

Dotarła do mnie wiadomość o śmierci Krzysia Respondka. Człowieka o wielkim sercu, talencie, humorze, uroku. Zmarł na zawał serca. Miał 54 lata. Poznaliśmy się bliżej podczas pracy na planie programu „Jak oni śpiewają". Nieoczekiwanie ten skromny gość znany z Kabaretu Rak, podbił serca wszystkich i wygrał! Spotykaliśmy się wiele razy przy okazji różnych koncertów i występów. Dusza człowiek. Honorowy Ślązak. Z trudem zbieram myśli, bo wciąż mam przed oczami jego roześmiane oczy i czarujący uśmiech. Rodzinie składam wyrazy najgłębszego współczucia. Przytulam też ekipę Raków. Krzysia Hanke. Żegnaj Krzysiu. Za wcześnie, za szybko. Będzie bardzo smutno bez ciebie. Dziękuję, że mogłam z tobą pracować - napisała Agata Młynarska na Instagramie.

Krzysztof Respondek nie żyje. O śmierci aktora poinformował wieloletni przyjaciel

Krzysztof Respondek do kabaretu Rak, założonego m.in. właśnie przez Krzysztofa Hanke, który poinformował o jego śmierci, dołączył w 1999 roku. Post informujący o śmierci Respondka pojawił się także na fanpage'u Teatru alternatywnego BELFEgoR. Tam także znalazła się jedynie krótka wiadomość. "Dzisiaj odszedł Krzysztof Respondek znany i kochany artysta kabaretowy, Ślonzok z kabaretu Rak. Jeszcze 10 grudnia razem z nami na spektaklu i z jego odwiecznym przyjacielem Krzysztofem Hanke. Nasze kondolencje" - napisano. Więcej zdjęć Krzysztofa Respondka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. ZAGŁOSUJ TU!