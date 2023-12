Obecnie w Telewizji Polskiej odbywa się kompletna rewolucja. Koalicja zaczęła wprowadzać zapowiadane zmiany. Oliwy do ognia dolało wyłączenie TVP Info, które miało miejsce 20 grudnia. Dzień później widzowie mieli okazję zobaczyć zupełnie nowy program o nazwie "19:30", który zastąpił "Wiadomości". Działania spotkały się z mieszanymi odczuciami odbiorców. Część Polaków otwarcie mówi o pozytywnych zmianach. Niektórzy postanowili protestować przed siedzibą TVP na Woronicza. Wsparła ich Danuta Martyniuk.

Danuta Martyniuk wsparła protesty pod TVP. Fani nie byli zachwyceni

Danuta Martyniuk aktywnie działa w mediach społecznościowych. Żona znanego muzyka disco polo nierzadko pisze o swoich poglądach w sieci. Obserwatorzy kobiety dobrze wiedzą, że należy do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Przed wyborami parlamentarnymi Martyniuk często udostępniała posty, które na to wskazywały. Ostatnio postanowiła wyrazić swoje wsparcie osobom protestującym pod budynkiem TVP. Internauci nie byli zachwyceni, co zadeklarowali w komentarzach na Facebooku. Kobieta nie odniosła się do żadnego z nich. Danuta Martyniuk udostępniła słowa jednego z członków protestów. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Godzina wieczorna, ale jak widać ogień w sercach widzów Telewizji Polskiej. (…) Jesteśmy dla was, ale nas nie ma bez was - mówił jeden z protestujących przy TVP na nagraniu udostępnionym przez Danutę Martyniuk w sieci.

Danuta Martyniuk KAPiF

Mąż Magdy Mołek pracuje w TVP. Czy dziennikarka wróci do stacji?

Ostatnio na temat TVP wypowiedziała się również Magda Mołek. Przez jakiś czas dziennikarka pracowała dla stacji. Obecnie jej mąż, Maciej Taborowski, dołączył do rady nadzorczej stacji. Fani zaczęli się zastanawiać, czy Mołek wróci do Telewizji Polskiej. Kobieta wydała oświadczenie. "Nigdy nic nie spadło mi z nieba. Wszystkie moje zawodowe wybory były podyktowane moją ciekawością, radością z bycia z ludźmi i tworzenia - mam nadzieję - lepszego świata dla nas wszystkich (...)" - napisała w mediach społecznościowych. To jednak nie wszystko. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Popek rozstaje się z TVP? Zdradza zaskakujące kulisy. "To człowieka potrafi zahartować" [PLOTEK EXCLUSIVE]

