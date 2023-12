22 grudnia polskie media obiegła smutna wiadomość. Zmarł Krzysztof Respondek, o czym poinformował jego przyjaciel na Facebooku. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - oznajmił ze smutkiem Krzysztof Hanke. Teraz doczekaliśmy się pożegnania ze strony publicznego nadawcy, z którym artysta był związany.

Zobacz wideo Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca. "Ostatnio miał zapalenie płuc"

TVP w pożegnalnym poście o Krzysztofa Respondku. Fani wspominają aktora

"Zmarł aktor, artysta kabaretowy i wokalista Krzysztof Respondek. Zagrał m.in. w serialach "Barwy szczęscia" i "Święta wojna". Miał 54 lata. #BądźmyRazem i pamiętajmy" - czytamy na oficjalnym Instagramie stacji. Pod postem nie zabrakło komentarzy. "Szok i niedowierzanie, najszczersze kondolencje dla rodziny" - napisała jedna z internautek. Respondek był człowiekiem wielu talentów. Był członkiem kabaretu Rak. Występowanie i rozśmieszanie publiczności sprawiało mu niemałą satysfakcję. Co wiadomo z kolei o jego przygodzie aktorskiej? Jego debiut to film "Magneto". Respondka mogliśmy zobaczyć także w "Odwróconych", "Świętej wojnie" czy "Prawie Agaty", ale to jednak wspomniany przez Telewizję Polską serial "Barwy szczęścia" przyniósł Respondkowi największą rozpoznawalność. Co ciekawe, aktor był także uzdolniony muzycznie. Wygrał bowiem czwartą i szóstą edycję polsatowskiego show "Jak oni śpiewają".

Show-biznes w szoku. Przyjaciele żegnają Krzysztofa Respondka

Krzysztof Respondek stronił od błysku fleszy. Nie wywoływał skandali, nie wchodził w konflikty. Wiele osób z show-biznesu jest zszokowanych jego przedwczesną śmiercią. Do smutnej informacji o jego odejściu odniosły się już m.in. Joanna Bartel, która przyznała, że aktor zmarł na zawał i Agata Młynarska, która tę informację potwierdziła. Zdjęcia Krzysztofa Respondka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

