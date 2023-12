22 grudnia media obiegła informacja o śmierci Krzysztofa Respondka. Smutna wiadomość była ogromnym szokiem dla fanów. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał Krzysztof Hanke, przyjaciel aktora i założyciel kabaretu Rak. Jeszcze pod koniec listopada panowie wzięli razem udział w koncercie zorganizowanym w Zabrzu i z uśmiechem od ucha do ucha pozowali do wspólnych zdjęć. Zobaczcie ich ostatnie wspólne zdjęcia.

Ostatnie zdjęcia Krzysztofa Respondka. Kilka tygodniu temu występował na scenie

Jak na razie przyczyna śmierci Krzysztofa Respondka nie jest znana. Kabareciarz zaledwie 18 grudnia występował na scenie. Respondek wziął udział w spotkaniu wigilijnym w Urzędzie Gminy Żelazków i uśmiechnięty zabawiał publiczność. Zdjęcie z tego wydarzenia znajdziecie na dole strony. Wcześniej występował ze swoim przyjacielem. 27 listopada wraz z kabaretem Rak wziął udział w koncercie Andrzejkowym w Zabrzu i pozował do zdjęcia z Krzysztofem Hanke. Panowie na ujęciu wyglądają na bardzo zadowolonych i zrelaksowanych. Widać, że wspólna praca na scenie sprawiała im ogromną przyjemność. Poza pracą łączyła ich też bardzo zażyła relacja. To właśnie Hanke był założycielem kabaretu Rak, do którego w 1999 roku dołączył Respondek. Zobaczcie jedno z ostatnich zdjęć artysty, na którym pozuje z członkami zespołu MarsaAlam.

Ostatnie zdjęcia Krzysztofa Respondka fot. facebook.com/Zespół MarsaAlam

Nie żyje Krzysztof Respondek. Fani są zdewastowani ą informacją. "Serce pęka"

Wiadomość o śmierci Krzysztofa Respondka z kabaretu Rak była ogromnym szokiem dla fanów. Pod informacją o śmierci artysty na profilu Krzysztofa Hanke na Facebooku posypały się kondolencje. "Współczujemy bardzo. To jest po prostu szok. Wyrazy współczucia dla rodziny", "Jest mi tak okrutnie żal. Po prostu serce mi pęka. Nadal jestem w kompletnym szoku. Po prostu nie wierzę", "Jeszcze wczoraj myślałem, że Krzysiu da radę, że jeszcze nie czas, a tu dzisiaj ta najsmutniejsza informacja z możliwych! Jest szok, będzie smutno" - czytamy w komentarzach.

