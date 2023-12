Jacek Borkowski ma za sobą trzy małżeństwa, o których było głośno w sieci. Wygląda na to, że postanowił dać szansę miłości po raz czwarty, co wnioskujemy po tym, jak pod koniec grudnia 2023 roku poślubił Jolantę Popławską.

Jacek Borkowski w amorach. Jest świeżo po czwartym ślubie

Znany aktor zaplanował skromną ceremonię ślubną w radzymińskim Urzędzie Stanu Cywilnego w piątek 22 grudnia. Wesele natomiast odbędzie się latem, podobnie jak uroczystość kościelna. W dniu pierwszego ślubu aktor miał na sobie czarny garnitur z zielonym krawatem, a jego ukochana czarno-białą sukienkę o fasonie midi i elegancki kapelusz, który pasował do jej stroju. Szczęśliwy Borkowski wspomniał o tym wyjątkowym dniu na swoim Facebooku. "Piątek....ale jaki! Dzień dobry wszystkim!" - napisał przy zdjęciu z bukietem kwiatów. Fani nie kryli przy tym radości.

Życzę szczęścia na nowej drodze życia - napisała jedna z internautek.

Jacek Borkowski, Jolanta Popławska Jacek Borkowski wziął ślub, KAPiF.pl

Jacek Borkowski błyskawicznie się oświadczył. Co na to jego dzieci?

Aktor jest ojcem Karoliny, Jacka oraz Magdy, których zdanie ma dla Borkowskiego ogromne znaczenie. Jak dzieci gwiazdora "Klanu" zareagowały na jego nową wybrankę? Okazuje się, że przyjęły Popławską bardzo pozytywnie. Wspierały ojca podczas zaręczyn, o czym ten wspomniał w wywiadzie. - Dzieci zareagowały bardzo dobrze, cała trójka, jak pojechałem do Krakowa z pierścionkiem, czekała przy telefonach. Obiecałem im, że jak tylko poznam odpowiedź Joli dam im znać czy jest ok - powiedział w rozmowie z "Faktem". - Oni nawet na Facebooku utworzyli taką grupę, by jednocześnie dostać informację. Było to bardzo urocze, jestem im wdzięczny za to, że dbają o ojca i nie chcą, żeby był sam - dodał wzruszony. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

