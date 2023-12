Nie żyje Krzysztof Respondek. Aktor miał 54 lata

O śmierci Krzysztofa Respondka poinformował na Facebooku jego przyjaciel i artysta kabaretu Rak Krzysztof Hanke. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał ze smutkiem. Krzysztof Respondek miał 54 lata. Przyczyna śmierci aktora nie jest znana.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla o problemach zdrowotnych

Krzysztof Respondek nie żyje. O śmierci aktora poinformował wieloletni przyjaciel

Krzysztof Respondek do kabaretu Rak, założonego m.in. właśnie przez Krzysztofa Hanke, dołączył w 1999 roku. Aktorów połączyła bardzo bliska zażyłość. Udostępniona przez Hanke informacja o śmierci Krzysztofa Respondka była ogromnym szokiem również dla jego fanów. Kolega artysty z kabaretu Rak nie udzielił jednak żadnych innych informacji. Post informujący o śmierci Respondka pojawił się także na fanpage'u Teatru alternatywnego BELFEgoR. Tam także znalazła się jedynie krótka wiadomość. "Dzisiaj odszedł Krzysztof Respondek znany i kochany artysta kabaretowy, Ślonzok z kabaretu Rak. Jeszcze 10 grudnia razem z nami na spektaklu i z jego odwiecznym przyjacielem Krzysztofem Hanke. Nasze kondolencje" - czytamy.

Krzysztof Respondek miał na koncie wiele ról filmowych i serialowych

Choć ogromną pasją Krzysztofa Respondka był kabaret, doskonale znany był także z ról filmowych i serialowych. W 1992 ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu, a rok później zadebiutował w filmie "Magneto". Z całą pewnością zapadł w pamięć fanom polskich seriali. Można był oglądać go m.in. w "Odwróconych", "Świętej wojnie" czy "Prawie Agaty". Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Michała Jelenia w serialu "Barwy szczęścia". Krzysztof Respondek był także utalentowany wokalnie. Wygrał czwartą edycję polsatowskiego show "Jak oni śpiewają", a następne zwyciężył także edycję szóstą, w której uczestnikami byli finaliści poprzednich sezonów show. W 2015 roku można było oglądać go również w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Krzysztof Respondek miał żonę i dwie córki.