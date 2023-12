Michał Wiśniewski i Dominika Tajner pobrali się w 2012 roku, a rozwiedli siedem lat później. Obecnie oboje są szczęśliwi u boku nowych partnerów - lider Ich Troje jest w związku małżeńskim z Polą, z którą ma dwójkę dzieci, a absolwentka AWF-u odnalazła szczęście u boku pięściarza Mariusza Wacha. Dominika Tajner w rozmowie z Plejadą wróciła pamięcią do związku z Wiśniewskim oraz tego, jak dziś się z nim dogaduje.

Dominika Tajner odtajnia powody rozstania z Michałem Wiśniewskim. Poszło o pracę

Dominika Tajner przypomniała, że w trakcie związku z Michałem Wiśniewskim była także jego menedżerką. Mieszanie spraw zawodowych z prywatnymi nie posłużyło jej dobrze. - Zaczęłam zajmować się Ich Troje i mocno zaangażowałam się w tę pracę. Aż za mocno. Wkręciłam się w bycie menedżerką i w pewnym momencie przestałam czuć się kobietą, żoną czy partnerką. Zaczęłam traktować Michała jak artystę i podopiecznego, a nie męża - przyznała. Dominika Tajner zdradziła również, że wymijali się w kwestii potrzeb dotyczących założenia rodziny. - Poza tym on marzył o tym, by powiększyć rodzinę, chciał mieć jeszcze dziecko, a ja niespecjalnie. To też nas trochę poróżniło - wyznała.

Dominika Tajner odtajnia powody rozstania z Wiśniewskim. 'Przestałam czuć się kobietą' Dominika Tajner odtajnia powody rozstania z Wiśniewskim. 'Przestałam czuć się kobietą', fot. Kapif

Dominika Tajner ma dziś świetny kontakt z Michałem Wiśniewskim. Jest lepiej, niż kiedy byli w związku małżeńskim

Byłe małżeństwo dogaduje się dziś lepiej, niż kiedy było w związku. Dominika Tajner podkreśliła, że może liczyć na Wiśniewskiego w trudnych chwilach i czuje wdzięczność za wspólny czas, który razem spędzili. - Mamy bardzo dobry kontakt. Powiedziałabym, że nawet lepszy niż wtedy, gdy byliśmy małżeństwem. Wspieramy się i wiemy, że możemy na siebie liczyć. Spędziliśmy razem kawał życia, przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil i one na zawsze zostaną w naszych wspomnieniach - oceniła dla Plejady.

