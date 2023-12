Za nami długo wyczekiwana premiera "19:30", czyli "Wiadomości" według rządu Donalda Tuska. Zgodnie z zapowiedzią poprowadził je Marek Czyż. Nowy program jest obecnie szeroko komentowany w sieci. Mówią o nim byli dziennikarze stacji, jak Maciej Orłoś, a także żona byłego prezesa TVP, czyli Joanna Kurska. Ta nie jest zachwycona zmianą we wiodącym programie informacyjnym.

Joanna Kurska ostro o "19:30". Aspekty wizualne są dla niej nie do zniesienia

Z uwagi na ograniczone możliwości realizatorskie, pierwsze wydanie serwisu nie było dopięte na ostatni guzik pod kątem audiowizualnym. Nie umknęło to uwadze Joanny Kurskiej. - Dawno czegoś tak brzydkiego nie widziałam. Niechlujna nuda, nabzdyczony prowadzący, szkolne offy, montaż jak chrzciny-wesela. I oczywista cenzura. Zabrakło najważniejszej wiadomości, o ustępstwach Tuska za KPO (Krajowy Plan Odbudowy). Zabrakło opinii o bezprawnym skazaniu Wąsika i Kamińskiego, podobnie jak komentarza o bezprawnym przejęciu TVP decyzją ministra kultury, czyli wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Rzeplińskiego z wniosku Bodnara, którego w ogóle o to nie zapytano, mimo że owszem miał setkę w tym wydaniu, ale o... praworządności, co było w tym kontekście szyderstwem - oceniła w rozmowie z "Faktem".

Joanna Kurska wskazuje braki w "19:30"

- Zabrakło informacji o trzech miliardach na TVP. Fakty TVN, którym twarz dawał Paweł Płuska za PiS, urządzały wycie i histerię na temat niecałych dwóch mld dla mediów publicznych. Teraz o trzy mld dla TVP ani słowa, mimo że pół wydania było w Telewizji. I na onkologię już jakoś nie trzeba. Komentarze zszokowanych Polaków przypominały memy o Dzienniku Telewizyjnym z PRL-u. Dla nich to "dziennik Tuska"! Więc dobrze, że to coś już nie się nazywa "Wiadomości" - oznajmiła Kurska. Wspomniała także o legendarnej imprezie sylwestrowej, która zbliża się wielkimi krokami. - A skoro tak im dobrze idzie ze zmianami tytułów to mam tylko małą prośbę. Znajdźcie sobie nową nazwę dla Sylwestra Marzeń. Chciałabym, żeby tytuł, który wymyśliłam, kojarzony był tylko z wielką telewizją sprzed 2022 r. - powiedziała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

