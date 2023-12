Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, regularnie dzieląc się z fanami ciekawostkami z życia prywatnego i zawodowego. W lipcu 2022 roku przyznali, że kupili dom w Hiszpanii. Od tamtego czasu para chętnie pokazywała swoją południową posiadłość oraz kolejne etapy jej remontu.

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska mają dom w Hiszpanii. Patrzcie na ten widok z tarasu

Koroniewska i Dowbor zakupili dom w południowej części Hiszpanii - mieście Marbella. Para informację o dokonaniu inwestycji utrzymywała w tajemnicy aż do samego końca. Z opublikowanego przez aktorkę wpisu w połowie 2022 roku możemy wywnioskować, że decyzja była spontaniczna. "Czasem najbardziej szalony pomysł okazuje się najlepszą decyzją w twoim życiu" - czytamy. Aktorka i prezenter kupili w Hiszpanii okazałą posiadłość, która ma dwa piętra i przepiękny taras. Uwagę zwraca bajeczny widok, z którego można oglądać miasto i morze. Zdjęcia posiadłości znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska zdradzają, w jaki sposób dorobili się posiadłości na południu Europy

Któregoś razu, jedna z obserwatorek na Instagramie wprost zapytała Joanną Koroniewską: "Jak zarobić szybko i dużo, żeby móc sobie kupić chatę w Hiszpanii i odpoczywać tak jak ty?". Żona Dowbora odpowiedziała bez chwili zastanowienia, że wszystko zawdzięcza wieloletniej pracy. "Ponad 20 lat pracy, i ja, i mój mąż. To raczej nie z kategorii "szybko". Tutaj też pracuję. Wbrew pozorom. Ale rady nie mam - unikanie życia ponad stan, upór, wytrwałość i pracowitość" - napisała Koroniewska na Instagramie. Oprócz magicznego przepisu na to, jak zarobić na taki dom, internauci dopytywali również o to, czy "Dowbory" zamierzają zostać tam na zawsze, czy mieszkanie w hiszpańskim domu jest sezonowe. "Wracamy do Polski. Ostatnio miałam różne myśli, ale na razie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej" - odpisała Koroniewska.

