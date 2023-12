Anna Lewandowska przyjechała już do Polski na święta. Trenerka w pełni wykorzystuje ten czas, aby nacieszyć się spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi. W mediach społecznościowych relacjonowała już wyjście na obiad z bratem czy coroczne pieczenie pierniczków w gronie koleżanek. "Lewej" udało się także załapać na celebrycką imprezę sezonu, czyli świąteczny raut organizowany przez Joannę Przetakiewicz i Rinke Rooyensa. Tematem przewodnim był dom mody Chanel.

Anna Lewandowska podzieliła się zdjęciami z imprezy świątecznej w gronie gwiazd

Zaproszeni goście musieli nie tylko ubrać się od stóp do głów w Chanel, ale też dopasować do czarno-białego dress code'u. Anna Lewandowska postawiła na czarny total look. Trenerka miała na sobie nietypową, krótką marynarkę z kołnierzem i sporym dekoltem, do której dobrała obcisłe czarne legginsy i krótką spódnicę z kwiatową aplikacją. Całość dopełniła klasycznymi szpilkami na obcasie. Na imprezie u Przetakiewicz i Rooyensa przewinęła się cała plejada polskich sław. Na zdjęciach poza "Lewą" widać m.in. Zofię Ślotałę, Michała Szpaka, Łukasza Jemioła, Monikę Olejnik czy Magdę Pieczonkę. Gospodarze temat przewodni także bardzo wzięli sobie do serca. Czarno-białe były nie tylko stroje, ale także wystawne desery, udekorowane dodatkowo logiem Chanel. Rinke Rooyens przebił jednak wszystkich. Producent pojawił się przebrany za dyrektora artystycznego słynnego domu mody, zmarłego w 2019 roku Karla Lagerfelda. Więcej zdjęć z imprezy znajdziecie w galerii na górze strony.

świąteczne przyjęcie u Joanny Przetakiewicz świąteczne przyjęcie u Joanny Przetakiewicz, instagram.com/@joannaprzetakiewicz

Anna Lewandowska upiekła z przyjaciółkami zdrowe pierniczki

Anna Lewandowska ma swoje świąteczne tradycje, a jedną z nich jest coroczne spotkanie z przyjaciółkami na pieczeniu pierniczków. Oczywiście - na bazie mąki bez glutenu. Całe wydarzenie opatrzone jest zawsze obszerną fotorelacją na instagramowych profilach wszystkich zaproszonych pań. W warszawskim mieszkaniu "Lewej" obecna była m.in. Paulina Krupińska, która z trenerką przyjaźni się już od wielu lat.

