Krystyna Janda to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Znamy ją z takich produkcji jak "Przesłuchanie", "Tatarak", "Człowiek z marmuru" czy "W zawieszeniu". Co wiadomo z kolei o sferze prywatnej gwiazdy? Jej pierwszym mężem był Andrzej Seweryn, a drugim słynny operator filmowy Edward Kłosiński, z którym była w związku małżeńskim w latach 1981-2008. Relację zakończyła śmierć partnera aktorki.

Krystyna Janda była z nim do samego końca. "Edward nigdy mnie nie zawiódł"

Para poznała się w 1976 r. na planie "Człowieka z marmuru". Aktorka miała żal do losu, że jej męża dopadł rak płuc, który dał się we znaki pół roku przed odejściem Kłosińskiego. Chemioterapia jednak nie uratowała współzałożyciela Teatru Polonia. "Nie denerwuj się. Nie mam zamiaru umierać na byle co, jak mam raka" - mówił jeszcze tuż przed śmiercią do ukochanej Kłosiński. Niestety nie dotrzymał obietnicy i opuścił Jandę oraz ich synów i córkę aktorki z poprzedniego związku w 2008 roku. Po odejściu męża aktorka nie znalazła szczęścia u boku innego mężczyzny. W 2023 roku zdobyła się na szczere wyznanie dla "Vivy!". - Nie spotkałam nikogo, żadnego mężczyzny, który by mnie w tym sensie zainteresował - oznajmiła wówczas. Wielokrotnie powtarzała, że Kłosiński był dla niej ideałem.

Tym związkiem raz na zawsze urządziłam sobie życie. Edward nigdy mnie nie zawiódł - wyznała.

Edward Kłosiński, Krystyna Janda - odejście męża aktorki KAPiF.pl

Krystyna Janda rozmawiała z ukochanym o śmierci

Para mieszkała razem w Milanówku wraz z dziećmi. Janda i Kłosiński uwielbiali codzienny gwar, jaki niosło ze sobą ich potomstwo. - Nasz dom to dzieci. Kiedy czasem chłopcy gdzieś wyjeżdżali, oboje z mężem chodziliśmy po domu jak obłąkani: beznadziejny dom, cicho, nic się nie dzieje. Lubimy, jak jest dużo ludzi, jak jest zamieszanie, jak wszyscy siadamy do stołu - wyznała aktorka. Z mężem wielokrotnie poruszała też kwestię przemijania. - Boże, Edward, ja nie chcę umierać. Bo mi tak żal, że umrę. Nie chcę opuścić tego fantastycznego świata - mówiła mu. - A mąż odpowiadał, że jest egzaltowana. "Ale dwa dni temu mnie prawdziwie rozśmieszył. Byliśmy u rodziny w odwiedzinach i spaliśmy na niewygodnej wersalce. Nie mogliśmy zasnąć i kiedy po dwóch godzinach powiedziałam, że idę się położyć na drugim łóżku, powiedział: 'Błagam cię, nie odchodź. Ile nam jeszcze zostało lat, że będziemy mogli tak razem leżeć'" - wspominała w jednym z dawnych wywiadów, który przytacza "Viva!". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Krystyna Janda wspomina Kłosińskiego KAPiF.pl

