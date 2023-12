Marek Czyż niewątpliwie zapisał się już na kartach historii polskiej telewizji. Jest pierwszym prowadzącym program informacyjny TVP po przejęciu mediów publicznych z rąk poprzedniej władzy. Na antenie zadebiutował 21 grudnia, a "Wiadomości" zastąpiła "19:30". Marek Czyż miał przed sobą trudne zadanie, ale może liczyć na ogromne wsparcie. Kciuki mocno trzyma za niego córka, Zuzanna Czyż, która także jest dziennikarką Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki w siedzibie TVP

Córka Marka Czyża komentuje jego debiut w "19:30"

Zuzanna Czyż zatrudnienie w TVP znalazła pięć lat temu. Jest reporterką stacji TVP3 Katowice, a jej codzienna praca jest związana z aktualnościami ze Śląska. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że tata przestrzegał ją przed pójściem w jego ślady. "To nie był łatwy czas. Tata ostrzegał mnie, że mogę spotkać się ze złym przyjęciem. Byłam jeszcze studentką. Postawiłam jednak na swoim. Chciałam nauczyć się telewizji, poznać tę pracę od kuchni i pracować na własne nazwisko, co udało mi się udowodnić" - relacjonuje.

Jest chaos, ale to wszystko się unormuje. Czekaliśmy na ten dzień, wielokrotnie jako dziennikarze TVP spotykaliśmy się ze złym przyjęciem i społeczną nagonką. Nam też było z tym źle - dodała córka Marka Czyża.

Zuzanna Czyż podkreśla, że jest bardzo dumna z ojca i uważa, iż jest właściwą osobą na właściwym miejscu. "Tata ma w sobie kompas moralny i jest bardzo rzetelnym dziennikarzem. Jest moim idolem i wzorem dla wielu dziennikarzy" - mówi. Ona sama także bardzo często czerpie z jego wiedzy i doświadczenia. "On ma już w głowie wszystko poukładane. Jest mądrym człowiekiem" - zaznacza. Córka Marka Czyża wyznała również, że ojciec nie zdradził jej, że zamierza pojawić się w nowym programie informacyjnym TVP. "Z internetu dowiedziałam się, że wystąpił o godz. 19.30 w "Wiadomościach". Z ekranu padły historyczne słowa. Cieszę się, że to właśnie on otworzył nowy rozdział" - podsumowuje.

Marek Czyż Marek Czyż, TVP

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!