Agnieszka Chylińska to bez dwóch zdań jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. I choć w show-biznesie funkcjonuje już do wielu lat, udało jej się w ogromnym stopniu zachować prywatność swoich najbliższych. Chylińska nie robi tajemnicy z faktu, że ma męża i trójkę dzieci, jednak nie pokazuje się z nimi publicznie, nie zabiera na ścianki ani nie publikuje wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych.

Agnieszka Chylińska przekazała fanom życzenia. Są od jej całej rodziny

Ze względu na takie podejście Agnieszki Chylińskiej do prywatności jej rodziny każda wzmianka gwiazdy o mężu czy dzieciach jest ogromną rzadkością. Wokalistka zdecydowała się jednak na taki krok z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Na Instagram wrzuciła zdjęcie kartki z życzeniami, które skierowała do swoich fanów.

Prawdziwych świąt, bez kłamstw, udawania i pozorów, oraz nadziei na to, że rok 2024 będzie dla nas wszystkich pomyślny i łaskawy - życzy Agnieszka z mężem, dziećmi i psami - brzmi jej treść.

Kartka nie tylko została przez wokalistkę odręcznie wypisana, ale zawierała też urocze rysunki. Przy słowach "mąż" oraz "dzieci" znalazły się cztery serduszka - po jednym dla każdego członka rodziny - a niżej także dwie nieduże ilustracje czworonogów Agnieszki Chylińskiej. Szczere i bardzo osobiste życzenia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów artystki, który pospieszyli z podziękowaniami w komentarzach.

Agnieszka Chylińska wyjawiła, że ma dzieci "szczególnej troski"

Agnieszka Chylińska z ukochanym Markiem doczekała się trójki dzieci. Wokalistka jest mamą 17-letniego Ryszarda, 13-letniej Estery i dziesięcioletniej Krystyny. W 2020 roku Chylińska nagrała poruszające wideo odwołujące się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich wad genetycznych i śmiertelnych chorób płodu jest niezgodna z Konstytucją. - Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. (...) Każda z nas jest inna, każda z nas ma prawo decydować o swoim życiu. Każda z nas ma zupełnie inną sytuację rodzinną, finansową, zdrowotną. Potem z naszą decyzją tak naprawdę zostajemy same i z tym żyjemy do końca naszych dni - mówiła wówczas Agnieszka Chylińska.

