Grzegorz Ciechowski był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, a jego śmierć była szokiem dla wszystkich. 44-letni artysta zmarł 22 grudnia 2001 roku po nagłej operacji tętniaka serca. Osierocił czwórkę dzieci, a jego najmłodsza córka, Józefina, której matką jest Anna Wędrowska, urodziła się już po jego śmierci. Lider zespołu Republika ze związku z aktorką Małgorzatą Potocką miał córkę Weronikę. Kobieta bardzo często wspomina tatę, właśnie opublikowała kilka słów z okazji rocznicy śmierci muzyka.

Córka Grzegorza Ciechowskiego wspomina ojca. "Kolejny rok. Kolejne święta bez taty i dziadka"

22 grudnia mijają dokładnie 22 lata od śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Z tej okazji córka muzyka, Weronika Ciechowska, opublikowała na Instagramie poruszający wpis dedykowany swojemu ojcu. Straciła go, mając zaledwie 14 lat. We wpisie wspomniała także o niezrealizowanych planach muzyka na wydanie albumu dla dzieci. "Kolejny rok. Kolejne święta bez taty i dziadka. Ach… byłbyś najlepszym dziadkiem. Odwiedzałbyś nas. Może byś już wydał płytę z piosenkami dla dzieci. Na pewno tak. Czasami wspomniałeś o tym, że chciałeś. Byśmy jeździli razem na Dominikanę i oczywiście na Kaszuby i w Bieszczady. Jesteś w moim sercu nie tylko w ten dzień, ale zawsze. Dziękuję, że się nami opiekujesz" - napisała.

Weronika Ciechowska fot. instagram.com/weraciechowska

Córka Grzegorza Ciechowskiego kilka lat po śmierci ojca wyleciała do USA. "Nie planowałam zostać, ale się zakochałam"

Weronika Ciechowska od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Do Nowego Jorku wyjechała za namową mamy, jeszcze jako nastolatka. - Nigdy nie planowałam przyjazdu do USA i nawet nie ciągnęło mnie nic w tę stronę. Moja mama powiedziała, że dobrze by było gdybym doświadczyła Nowego Jorku i podszkoliła język i tak się zaczęła moja przygoda. Dzięki znajomym mamy pracowałam dorywczo w knajpie, jako hostessa i miałam gdzie mieszkać - wyznała w rozmowie z serwisem usalovers.pl. To właśnie podczas pobytu za oceanem się zakochała i postanowiła zostać na dłużej.

Miałam wtedy 19 lat. Nie planowałam zostać, ale zakochałam się, no i był tak zwany klops. W ciągu roku udało mi się parę razy przylecieć do NYC, aby wskrzeszać uczucie i załatwiać transfer studiów (...) Jestem po rozwodzie, ale jak wiemy, parę żab w życiu trzeba pocałować, aby znaleźć księcia dla siebie - dodała.

Czym córka Grzegorza Ciechowskiego zajmuje się na co dzień? Niedawno zmieniła profil pracy. Rozwija też swoją największą pasję, czyli jeździectwo. - Przez ostatnie dziewięć lat pracowałam w konsultingu budowlanym, teraz zaczęłam pracę przy energii odnawialnej. Udało mi się również zostać certyfikowanym trenerem ujeżdżenia przez United States Dressage Federation. Było to moje największe wyzwanie, z którego jestem potwornie dumna. Teraz mieszkam w New Jersey, stałam się niedawno również Amerykanką, mam dwójkę małych chłopców, kończę kolejne studia magisterskie. Bardzo powoli…ale zawsze wierzę w to, że małymi kroczkami posuwamy się zawsze do przodu - podsumowała.

