Metamorfoza mediów publicznych idzie pełną parą. Najpierw miała miejsce przerwa techniczna w nadawaniu programów informacyjnych przez TVP, a dzień później mogliśmy już obejrzeć nową odsłonę "Wiadomości", którą poprowadził Marek Czyż. Nie zabrakło w pierwszym wydaniu także reporterek. Jedna z nich powiedziała o jedno słowo za dużo.

"19:30". Drobna wpadka na starcie

Rządy PiS-u, protest pod TVP, projekt budżetu czy drożyzna - takie tematy zostały przedstawione w debiutanckim wydaniu "19:30". Wpadka, o jakiej mowa, pojawiła się podczas ostatniego reportażu dotyczącego działania mediów publicznych. Stała za nim Małgorzata Nowicka-Aftowicz, którą znamy z Polsat News. Jej poprzednicy, czyli autorzy innych reportaży, na koniec materiału przedstawiali się, ale nie wspominali nazwy serwisu. Ta pod nowymi rządami uległa modyfikacji z "Wiadomości" na "19:30". Nowicka-Aftowic poinformowała natomiast, że jest autorką reportażu dla "Wiadomości", czyli posłużyła się nieaktualną nazwą. Początek dla wszystkich tworzących nowe media nie był łatwy. Ciekawe, co wydarzy się w następnym wydaniu programu informacyjnego TVP.

Marek Czyż w '19:30' TVP Info

Maciej Orłoś o wrażeniach po pierwszym wydaniu "19:30". "Ogromne przeżycie"

Dawny dziennikarz TVP nie mógł ominąć nowej odsłony serwisu informacyjnego. To był dla niego ważny wieczór. - Z ogromną przyjemnością obejrzałem o 19:30 program informacyjny, który był programem informacyjnym. Był zrealizowany według reguł rzemiosła dziennikarskiego i etyki dziennikarskiej - zwłaszcza obowiązującej w mediach publicznych. Mówię tutaj o zasadzie bezstronności, zachowania obiektywizmu, przedstawiania racji kilku stron - tak opowiadał o swoich odczuciach w rozmowie z nami. - To było ogromne przeżycie dla mnie, żeby zobaczyć to odrodzenie programu informacyjnego TVP po dobrych kilku latach upadku - oznajmił. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Maciej Orłoś o '19:30' TVP Info

