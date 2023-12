To już nie "Wiadomości", a "19:30". Nowy program informacyjny publicznego nadawcy zmienił nazwę, czołówkę i prowadzących. Przede wszystkim zmienił się jednak przekaz - od 21 grudnia pierwszy raz od ośmiu lat format nie służy do piania peanów na cześć rządzącej partii i krytykowania opozycji. W pierwszym wydaniu "19:30", które poprowadził Marek Czyż, nie zabrakło jednak podsumowania tego, co PiS zrobił przez lata z publiczną telewizją, a także przypomnienia widzom, czym tak naprawdę powinien być obiektywny program informacyjny.

Zobacz wideo Herbuś o pracy w TVP

Maciej Orłoś komentuje zmiany w "19:30"

O komentarz na temat odmienionego formatu poprosiliśmy Macieja Orłosia. Dziennikarz przez wiele lat współpracował z Telewizją Polską, jednak zrezygnował z pracy, gdy TVP stała się tubą propagandową władzy. Orłoś w rozmowie z Plotkiem przyznał, że bardzo cieszy się z tego, jaki kształt przybrał nowy program informacyjny. - Uważam, że zmiana nazwy to bardzo dobra decyzja, ponieważ, niestety, "Wiadomości", czyli program istniejący od 1989 roku, w ostatnich latach został skompromitowany przez osoby, których nie można nazwać dziennikarzami, tylko funkcjonariuszami partii rządzącej. Przestał być programem informacyjnym - zaczął wypowiedź.

Z ogromną przyjemnością obejrzałem o 19:30 program informacyjny, który był programem informacyjnym. Był zrealizowany według reguł rzemiosła dziennikarskiego i etyki dziennikarskiej - zwłaszcza obowiązującej w mediach publicznych. Mówię tutaj o zasadzie bezstronności, zachowania obiektywizmu, przedstawiania racji kilku stron - tłumaczy dziennikarz.

Maciej Orłoś dodał, że cieszy się, iż wytłumaczono widzom, na czym polega rola mediów publicznych i do kogo one należą. - Nie należą do partii, tylko do ludzi. Do społeczeństwa. Znowu coś bardzo banalnego i oczywistego, ale niestety przez ostatnie lata te zasady legły w gruzach - dodaje. - To było ogromne przeżycie dla mnie, żeby zobaczyć to odrodzenie programu informacyjnego TVP po dobrych kilku latach upadku - podsumował dziennikarz.

Maciej Orłoś na ściance TVP. Maciej Orłoś ocenia zmiany w TVP. Fot. Kapif.pl

