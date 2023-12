Marzena Rogalska część kariery dziennikarskiej rozwijała w Telewizji Polskiej, gdzie działała m. in. w formatach "Pytanie na Śniadanie", "Kocham cię Polsko", "Przygarnij mnie", a także w "To był rok!". Odeszła ze stacji po 12 latach pracy, w 2021 roku. Dziś związana jest z TVN Style. Postanowiliśmy zapytać się doświadczonej dziennikarki o to, jak prezentuje się nowy program informacyjny w jej dawnej stacji.

"19:30" okiem Marzeny Rogalskiej. "Będzie budowanie wspólnoty"

Odmienione "Wiadomości" 21 grudnia zaprezentował Marek Czyż. Już na samym początku poruszono temat poprzedniego rządu, ale oczywiście w wydaniu nie zabrakło innych ważnych wątków. Poruszono m. in. kwestię drożyzny. Marzena Rogalska oglądała pierwszą odsłonę "19:30" i jak na razie jest pełna optymizmu. - Po dzisiejszych informacjach w TVP1 zostaję ze zdaniem, które padło z ust nowego prezesa Tomasza Syguta - Nie będzie chamstwa, nie będzie szczucia, nie będzie wykluczania, będzie budowanie wspólnoty - zaznaczyła.

Chcę mieć nadzieję, że tak właśnie będzie. Dużo pracy przed nową ekipą „19.30", żeby odbudować zaufanie i zmienić wizerunek z telewizji propagandowej na bezstronną i obiektywną - trzymam kciuki, żeby się udało - dodała na koniec.

Marzena Rogalska tworzyła zgrany duet w TVP z Kammelem. Ten za nią jednak nie tęskni?

Po odejściu dziennikarki ze stacji znany prezenter zaczął prowadzić "Pytanie na Śniadanie" z Izabellą Krzan. Jak można wywnioskować po jego ostatniej wypowiedzi, bardzo się do niej przywiązał. - Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą - wyznał Kammel w rozmowie z Gazeta.pl, kiedy zapytano go o to, czy chciałby wrócić do tworzenia duetu z Rogalską. Zdjęcia dotyczące tematu znajdziecie w galerii.

