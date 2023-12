Rewolucja publicznego nadawcy jest już coraz bardziej widoczna. Najpierw pożegnaliśmy wielu pracowników stacji, między innymi Danutę Holecką, a teraz widzimy flagowy format TVP Info w odświeżonej odsłonie. Na samym wstępie skrytykowano poprzedni styl programu.

Zobacz wideo Bąkiewicz swobodnie w TVP

"Wiadomości" inne niż przedtem. "Te media trzeba zwrócić Polakom"

Nastał czas nowego programu informacyjnego, jakim jest "19:30" emitowany o tej samej porze, co dawne "Wiadomości". Nowa czołówka, nowe kolory i nowi prowadzący - to wszystko mogliśmy zobaczyć w pierwszym wydaniu 21 grudnia, które poprowadził Marek Czyż. Na samym początku nie zabrakło oczywiście wspomnień oraz krytyki TVP, którą rządził PiS. Pokazano między innymi fragmenty protestu pod siedzibą stacji, gdzie protestujący trzymali charakterystyczne tabliczki czy megafony z napisem "TVP łże". - Pogłębianie podziałów w Polsce - oznajmił przed kamerami jeden z protestujących, oceniając poprzedni styl publicznego nadawcy. Andrzej Krajewski, który od kilku lat śledzi programy TVP, podzielił się swoimi wnioskami. - Zupełnie inaczej byli traktowani ludzie z PiS-u i zupełnie inaczej opozycja. Ona była zakrzykiwana. Cel jest oczywisty: utrzymać się przy władzy - oznajmił. - Cały przekaz był nastawiony na to, żeby zohydzić przeciwnika - podsumował. Zauważono ponadto, że więcej czasu antenowego w ostatnich latach oddawano politykom właśnie PiS-u. Wspomniano także o brutalnych paskach w programach informacyjnych, z których słynęła stacja. Obecny rząd ma zamiar zmienić wszystko w TVP. "Te media trzeba zwrócić Polakom" - wybrzmiało w materiale.

'19:30' pierwsze wydanie TVP Info

"Wiadomości" są obecnie szeroko komentowane. Co o zmianach uważa Nina Terentiew?

Metamorfoza mediów publicznych zainteresowała Ninę Terentiew, która działała w TVP w latach 1971-2006. Okazuje się, że tak jak wielu Polaków oczekiwała ona odświeżonego wydania "Wiadomości". Wybrzmiało to w rozmowie z nami. - Myślę, że obejrzę dziś "Wiadomości". To ciekawe i ważne, co się teraz dzieje - wyznała Nina Terentiew, o czym więcej przeczytacie tutaj.

Nina Terentiew o zmianach w TVP KAPiF.pl

