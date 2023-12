W Telewizji Polskiej widzowie mieli okazję śledzić wiele muzycznych wydarzeń. Wśród nich pojawia się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Nie da się ukryć, że w kontekście słynnego festiwalu często pojawiały się pogłoski o cenzurze. Rzekome doniesienia skupiały się wokół tego, że TVP rezygnowała z emisji bądź zapraszania artystów, którzy nie wpisywali się w wartości ówczesnej partii rządzącej. Po ostatnich zmianach głos zabrał prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor o kulisach występowania w Opolu. Jakie ma odczucia?

Prezydent Opola zabrał głos w sprawie ostatnich afer związanych z TVP. Ma pewną propozycję. Chodzi o słynny festiwal

Arkadiusz Wiśniewski stwierdził, że warto podjąć temat Festiwalu w Opolu, który jest organizowany między innymi przez Telewizję Publiczną. Przede wszystkim zaprosił nowe władze TVP do rozmowy na temat nowego otwarcia wydarzenia. Użył nazwy "Festiwal Zmiany". Przyznał, że liczy na to, że w końcu event stanie się bezpiecznym miejscem dla różnych polskich artystów. "Hip-hop i muzyka alternatywna powinny na stałe zagościć w programie Festiwalu, bo tego chcą dzisiaj słuchać pokolenia współczesnych Polaków. Jednocześnie KFPP jest najważniejszą imprezą muzyczną w Polsce, która dba o tradycję polskiej piosenki, przypominając twórczość wybitnych artystów polskiej sceny muzycznej" - podkreślił Wiśniewski. Wymienił także słynnych polskich wokalistów, którzy przez lata zabawiali widzów. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Pora jednak, aby na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki ponownie pojawili się artyści podbijający listy przebojów i serca nowych pokoleń słuchaczy. Do programu Festiwalu powinien wrócić dawno niewidziany na scenie Amfiteatru Kabareton. Przede wszystkim jednak Festiwal powinien być wreszcie wolny od polityki, ale też osób, które w imię rewanżu będą wykluczać niektórych artystów ze względu na sympatie polityczne - napisał na profilu na Facebooku.

Festiwal w Opolu Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl

Internauci popierają pomysł Arkadiusza Wiśniewskiego

Arkadiusz Wiśniewski zaprosił już artystów na przyszłoroczny 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Dodał, że jako prezydent zadba o to, aby każdy występujący czuł się dobrze występując przed mieszkańcami. Post przypadł do gustu internautom. "Brawo! Trafione w punkt", "Panie prezydencie tak trzymać, Festiwal to my, a nie politycy", "No nareszcie", "W końcu!" - czytamy w mediach społecznościowych. A wy co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Anita Lipnicka liczy na zmiany w TVP. "Marzę o tym, żeby opolski festiwal wrócił do formy" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!



Festiwal w Opolu Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl