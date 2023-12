Hanna Lis zasłynęła w TVP jako prowadząca takich formatów jak "Teleexpress", "Temat dnia" i "Rozmowa Jedynki", a także najbardziej flagowego programu, "Wiadomości". Z racji nowego rządu oraz zmian w stacji wiele osób komentuje kwestie związane z publicznym nadawcą. Jedni wypowiadają się na temat protestów, zaś drudzy przyglądają się wnętrzu siedziby TVP, jak na przykład wspomniana dziennikarka.

Hanna Lis zauważyła nietypowy portret. Na nim znany polityk

Sieć podbija nagranie, na którym występuje Piotr Zemła w roli głównej. Nowy prezes rady nadzorczej TVP pokazał swoje wejście do siedziby przy ul. Woronicza, co nie obyło się bez oporu obecnych pracowników stacji. Zemła zachował jednak zimną krew. Nie tylko jego postawa zwraca uwagę, ale i to, co się za nim znajduje na wideo. Mowa o zdjęciu, którego wątek nagłośniła Hanna Lis na X. Widać na nim bowiem Kaczyńskiego, ale nie jest wiadomo, czy przedstawia ono Jarosława czy Lecha.

Ale że prezes TVP powiesi sobie na ścianie zdjęcie Kaczyńskiego, tego to nawet "Ucho Prezesa" nie przewidziało. No faktycznie "wolne media" - napisała ironicznie dawna dziennikarka stacji.

"Wiadomości" TVP będą inne niż przedtem. Kolejne zmiany

Metamorfoza stacji dotyczy nie tylko jej pracowników, ale i flagowych formatów, jak "Wiadomości", które otrzymały już nową nazwę. Poznaliśmy ją wieczorem 21 grudnia. O zmianach związanych z tym programem informował Onet Grzegorz Sajór, nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. - Nazwa z jednej strony będzie zaskakująca, a z drugiej oczywista. Takie mam wrażenie. Myślę, że zaskakujące będzie to, iż na starcie będzie właśnie nowa oprawa graficzna. Została błyskawicznie przygotowana przez naprawdę fajną ekipę - przekazał. Więcej o tym przeczytacie tutaj.

