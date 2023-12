TVP trzeba odbudować po ośmioletnim zawłaszczeniu przez PiS, który z wielu produkcji zrobił tubę propagandową. Póki co, ze stacji zniknęły wszystkie serwisy informacyjne, a na czwartkowy wieczór zapowiedziano start odświeżonego programu na miejsce "Wiadomości". Okazuje się, że przy zmianach w stacji, swoją szansę na nowe wyzwanie węszy Rinke Rooyens. Znany producent chciałby ponoć stworzyć program w formule zbliżonej do "Świat się kręci", który skończył się za czasów przejęcia stacji przez Jacka Kurskiego, a który przez kilka produkował. Według jego żony - Joanny Przetakiewicz, jest teraz na to duża szansa.

Joanna Przetakiewicz o dalszych losach TVP. Jej mąż ma dużo pomysłów na nowe programy

Przed przejęciem TVP przez nową władzę, jeszcze tydzień temu straszono w "Wiadomościach", że politycy partii rządzącej zamrożą budżet dla mediów publicznych. Mówiono, że w takim wypadku nie będą powstawały nowe produkcje, a stare, które są lubiane jak np. serial "M jak miłość", znikną z anteny. Wygląda jednak na to, że było to tylko straszenie telewidzów, bo według żony jednego z najpopularniejszych producentów na polskim rynku, osoby tworzące programy, nie mogą teraz narzekać na brak pracy. Rinke Rooyens ma właśnie przygotowywać nową ofertę dla publicznego nadawcy.

Niewątpliwie Rinke jest człowiekiem telewizji, który telewizję kocha i ciągle tworzy nowe programy. Bardzo dużo jest na obecną chwilę potrzeb i nadziei na produkcje, które TVP może spełnić. Telewizja do końca jeszcze się nie skończyła i na pewno nie umiera. On ma dużo pomysłów. Nie ma co tutaj być czarno widzącym. Telewizja ma teraz ogromne szanse, chociażby dla takich programów, które są bardzo bieżące i dotyczą rzeczy tu i teraz. Otwierają się drzwi na nowe i niewątpliwie Rinke będzie to wykorzystywać - mówi Plotkowi Joanna Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz mówi, czego brakuje teraz w TVP. Program Agaty Młynarskiej wróci na wizję?

Według żony Rooyensa, w Polsce brakuje produkcji, która nie jest związana tylko z polityką i stacjami stricte informacyjnymi. - Nie ma teraz takiego lżejszego formatu, który omawiałaby na bieżącą chwilę, to co się przed chwilą, wczoraj, w tym tygodniu, wydarzyło na świecie czy naszym kraju. To najciekawsza propozycja, którą można teraz zrobić. Póki co, jesteśmy skazani na kanały informacyjne, a pomiędzy informacją, a dyskusją jest duża przestrzeń do wypełnienia. Newsy w Polsacie czy TVN-ie są niewątpliwie świetne, ale to są jednak bardzo newsowe programy. Brakuje bardzo dyskusji, rozmowy na jakiś temat, gdzie kilka osób siedzi i nawet z poczuciem humoru, czy cynicznie, rozmawia o tematach, które nas interesują. Mówię o mieszance różnych światów i dziedzin. Nie tylko politycznych, ale też np. kulturalnych. Tak kiedyś było w "Świat się kręci", który robił Rinke z Agatą Młynarską. O ten program mi chodzi i takie programy teraz miejmy nadzieję, że będą. Ja trzymam za to kciuki w nowej Telewizji Polskiej - podsumowała w rozmowie z nami Przetakiewicz.

