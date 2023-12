Joanna Racewicz jakiś czas temu pracowała w Telewizji Polskiej. Prezenterka pożegnała się ze stacją w nieprzyjemnej atmosferze. Kobieta była pracownicą TVP w latach 1999-2018, z trzyletnią przerwą na TVN. Po dwóch dekadach Racewicz zdecydowała się na odejście. Niestety, odbyło się ono w bardzo nieprzyjaznych warunkach, o czym prezenterka nie boi się mówić. Dziś odwołała się do obecnych zmian wprowadzonych przez koalicję. Zabrała głos w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Racewicz ostro o Telewizji Polskiej. "Zamienili to miejsce nie w świątynię newsa, a w d*pę"

Joanna Racewicz podsumowała ostatnie wydarzenia TVP. Była pracownica stacji nie szczędziła słów

Obecne wydarzenia związane ze zmianami w Telewizji Polskiej spotykają się ze skrajnymi opiniami. Wiele osób nie wie, co ma myśleć w tej kwestii. Nie należy do nich Joanna Racewicz, która opinię na temat dawnego miejsca pracy wyrobiła sobie już dawno. Postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie pojawił się wymowny post z mocnym opisem. - Sądny dzień w TVP. Samolot na wysokości w pełni przelotowej, obsada kokpitu zmieniana w locie, ryk silników. Fascynujący spektakl. Oglądacie? Nie, to nie jest "rzeź niewiniątek". To wycinanie bolesnego wrzodu - napisała bez wahania. Dodała, że zmiany to idealny "prezent" na zbliżające się święta. Zdaniem Racewicz, w końcu "skończy się hejt za państwowe pieniądze". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Prezent pod choinkę, który nie ucieszy każdego. I nie chodzi wcale o "rzeź niewiniątek". Raczej o refleksję o uczciwości i prawdzie. Czego wszystkim "pokrzywdzonym" życzę - napisała ironicznie Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz już kiedyś wypowiedziała się na temat powrotu do TVP. Krótko i na temat

Joanna Racewicz nierzadko była pytana o powrót do Telewizji Polskiej. Dawna gwiazda "Panoramy" wielokrotnie powtarzała, że coś takiego jest absolutnie wykluczone. Mówiła, że z byłej pracy ma dobre wspomnienia do czasu pojawienia się "nowej ekipy". Z czasem Joanna Racewicz zaczęła odpowiadać na pytania związane z powrotem krótko i na temat. Obecnie jest związana z Polsatem. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreśliła, że nie chce zmieniać pracy. - To temat nieaktualny - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Joanna Racewicz nagabywana o powrót do TVP. Podsumowała byłego pracodawcę. "Barbarzyńcy"

Joanna Racewicz Fot. KAPiF