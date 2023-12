Tak zmienią się "Wiadomości". A co z "Teleexpressem" i "Panoramą"?

20 grudnia 2023 roku nie obejrzeliśmy wydania "Wiadomości". Na antenie wyemitowano zapowiedź nowego formatu, którego premiera jest zaplanowana na 21 grudnia. Marek Czyż wspomniał o tym na wizji. - Żaden polski obywatel nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19:30. Nazywam się Marek Czyż i serdecznie zapraszam - powiedział. Co wiadomo na temat zmian w programie informacyjnym TVP?

"Wiadomości" i ich metamorfoza. "Będzie ok. 15-17 reporterów"

Czasy Danuty Holeckiej minęły. Od teraz "Wiadomości" będą miały nie tylko nową ekipę, ale i nazwę. Szczegóły w tej sprawie przedstawił Onetowi Grzegorz Sajór, nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. - Nazwa z jednej strony będzie zaskakująca, a z drugiej oczywista. Takie mam wrażenie. Myślę, że zaskakujące będzie to, iż na starcie będzie właśnie nowa oprawa graficzna. Została błyskawicznie przygotowana przez naprawdę fajną ekipę - przekazał. Szefem nowych "Wiadomości" został natomiast Paweł Płuska, którego znamy z "Faktów". - Ekipa dziennikarska cały czas się tworzy. Część ludzi już przyszła, część będzie gotowa do pracy za jakiś czas. Mają swoje zobowiązania. Ostatecznie będzie ok. 15-17 reporterów - wyznał portalowi. Serwis informacyjny TVP będzie trwał ok. 30 minut. Proces wprowadzania zmian u publicznego nadawcy do najłatwiejszych nie należał. Problemy pojawiły się już na samym starcie.

Na początku w ogóle nie mogliśmy wejść do budynków na Woronicza. Zrobiliśmy sobie takie małe kolegium w piekarni naprzeciwko telewizji. I podeszła do nas taka pani, która powiedziała: "Ja pracuję tutaj w TVP Kultura. Zostałam wyrzucona kilka lat temu z Polskiego Radia. Trzymam za panów kciuki" - powiedział Sajór.

Finalnie udało się nagrać wystąpienie Marka Czyża, ale gdyby było opóźnienie to być może nie ujrzelibyśmy tej zapowiedzi. - I dosłownie chwilę później do studia wszedł pan poseł Matecki z panem Bąkiewiczem. Gdyby weszli chwilę wcześniej, mogliby nam uniemożliwić to nagranie. Potem tylko dopilnowaliśmy z zespołem emisyjnym, żeby to się ukazało. Dziś już jest zdecydowanie większy spokój. Nie mieliśmy nieproszonych gości - dodał nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Budynek TVP - zmiany w formatach KAPiF.pl

"Panorama" i "Teleexpres". Tutaj nie ma dobrych wieści

Wspomniane formaty jak na razie nie będą emitowane. Nastanie taka możliwość, kiedy nowy skład przeniesie się na plac Powstańców, gdzie jest siedziba programów informacyjnych TVP. To tam "nocowała" stara ekipa kierownicza Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zgodnie z wieściami pozyskanymi przez Onet, Michał Adamczyk został już odwołany. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Budynek TVP - zmiany w formatach KAPiF.pl

