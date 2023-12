Norbi od wielu lat współpracuje z Telewizją Polską. Na samym początku dał się poznać jako prowadzący show "Jaka to melodia?". Z czasem przeszedł do "Koła fortuny". Nie da się ukryć, że znaczna część odbiorców uważała stację TVP za przesiąkniętą poglądami Prawa i Sprawiedliwości. Sam Norbi w podcaście Radia Zet wyznał, że jest apolityczny. W 2023 roku po raz pierwszy zagłosował w wyborach parlamentarnych. Ostatnio wyznał, co sądzi o obecnej sytuacji związanej z TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Janowski tęskni za „Jaka to melodia?". Nie szczędził słów na temat nowej formuły

Norbi w końcu przerwał milczenie. Bez wahania powiedział swoją opinię na temat aktualnych spraw w TVP

20 grudnia stacja TVP Info przestała nadawać. Minister kultury i dziedzictwa narodowego odwołał zarządców Telewizji Polskiej. Od tego momentu w budynku na Woronicza rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Nie da się ukryć, że opinie w tej sprawie są bardzo podzielone. Więcej na temat tej sytuacji przeczytacie TUTAJ. Plejada zapytała Norbiego, jakie jest jego zdanie w tym zakresie. Muzyk nie szczędził słów. Podkreślił również, że nie boi się zwolnienia, ponieważ nie jest nawet pracownikiem stacji. Więcej zdjęć Norbiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Widzę, że to są polityczne zagrywki, ale z drugiej strony, ciekaw jestem, czy gdyby taka nowa stacja informacyjna powstała, czy to nie jest trochę tak, że jak będzie nowa telewizja, to będzie znowu rządowa, tylko jakby na nutę temu rządowi, który teraz rządzi? Więc to jest sprawa dość taka, powiedziałbym... Będzie się ciągnęło to moim zdaniem - stwierdził w rozmowie z Plejadą.

Norbi KAPIF.pl

Norbi jest zainteresowany polityką? Odpowiedział szczerze

Norbi podkreślił, że polityka nie leży w zakresie jego zainteresowań. Muzyk stara się odseparować pracę od własnych poglądów. Podkreślił jednak, że sam temat jest ciekawy. "Jestem daleko, na szczęście, od tego. Nie moja rzecz, ale ciekawie się ogólnie to wszystko zaczyna. Jak ktoś ma dużo czasu, to fajnie podglądać obrady Sejmu i te wszystkie rzeczy, które się dzieją. No polityka. Polityka, panie" - wyznał w wywiadzie. Warto przypomnieć, że w sieci krąży lista z rzekomymi zwolnieniami z Telewizji Polskiej. Sprawdźcie TUTAJ, kto na niej jest. ZOBACZ TEŻ: Ochroniarze nie chcieli wpuścić Magdaleny Ogórek do budynku TVP Info. "Ale to są moje prywatne rzeczy"

Norbi fot. Kapif