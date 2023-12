Paulla ma za sobą ciężki czas. Jakiś czas temu piosenkarka przeżyła bolesne rozstanie z partnerem, które przepłaciła depresją i na kilka miesięcy zniknęła z rynku muzycznego. Z dnia na dzień straciła poczucie bezpieczeństwa i dach nad głową. A że, na szczęście, najgorsze momenty ma już za sobą, teraz jest gotowa na bolesną szczerość i rozliczenie z przeszłością. Z tego powodu w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, piosenkarka nie ukrywała, że było z nią tak źle, że miała myśli samobójcze. Wiedziała nawet, jak chce ze sobą skończyć. Fragment naszej rozmowy, podczas której polały się łzy, zobaczysz poniżej.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla zalała się łzami. Mówi o myślach rezygnacyjnych

Paulla miała depresję. Chciała skoczyć, by nikt ją nie uratował

Ostatnio Paulla zaskoczyła fanów spektakularną metamorfozą. Piosenkarka zapuściła i przefarbowała włosy, a w nowym teledysku do piosenki świątecznej "Magia Pięknych Świąt" rozkwita. Tymczasem jeszcze niedawno widok uśmiechniętej Paulli był niemożliwy. Po rozstaniu z partnerem, gwiazda zamknęła się w czterech ścianach. - Życie złamało mnie boleśnie. Miałam taki moment, że nie miałam siły ani wstać, ani jeść. To tak jakbym była tutaj ciałem, ale było mi wszystko obojętne, co się ze mną stanie. Pewnego dnia stwierdziłam, że nie wstaję z łóżka. Dopadła mnie depresja. Doprowadziłam się do sytuacji, w której ważyłam 48-49 kilogramów. Nic nie jadłam. Stwierdziłam, że nie poradzę sobie sama - powiedziała w rozmowie z Plotkiem Paulla. Doszło do tego, że postanowiła, by ze sobą skończyć.

Nie chcę ci powiedzieć, gdzie to było, w jakim mieście, bo nie chcę, żeby to uderzało personalnie w kogokolwiek. Natomiast to była zima. To był luty. Stwierdziłam, że wiem, gdzie mam pójść. Że tam stanę i skoczę. To były ferie zimowe. Ale stwierdziłam, że jest płytko, że jest lód i wszystko zamarznięte... Myślałam, gdzie ja mam pójść, żeby mi się to udało... Żeby mnie nikt nie uratował - wyznała ze łzami w oczach przed kamerą Plotka, Paulla.

Paulla wydała świąteczną piosenkę Paulla wydała świąteczną piosenkę. Fot. YouTube.com/paulla screen

Paulla udała się do psychiatry. Mówi, co jej pomogło pokonać najgorszy czas w życiu

Gdy plan Paulli na szczęście spalił na panewce, piosenkarka doznała olśnienia i zaczęła o sobie walczyć, uznając to, co się wydarzyło, za znak. - Poszłam pierwszy raz w swoim życiu do psychiatry. Przepisał mi leki. Przez krótki okres brałam leki, po których nie mogłam prowadzić auta. To było bardzo uciążliwe. Tymi lekami się posiłkowałam w momentach krytycznych, a inny lek przyjmowałam ok. sześć miesięcy. Doszłam do takiego momentu, że mogłam funkcjonować, ale dalej byłam nieszczęśliwa. Nie kochałam siebie, dalej twierdziłam, że już chyba nic mnie dobrego nie spotka w życiu - powiedziała nam Paulla. Wtedy trafiła do trenerki mentalnej, Moniki Trzaskowskiej, która pozwoliła jej stanąć na nogi i odzyskać radość z życia.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Kliknij. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.