Rewolucja kadrowa w TVP, odłączenie TVP Info i zawieszenie emisji serwisów informacyjnych, wzbudzają teraz wiele emocji. Na 21 grudnia w porze "Wiadomości" zapowiedziano odświeżoną formułę programu. Czy w końcu spełni nadzieje tłumów i program informacyjny TVP przestanie być tubą propagandową jednej partii? Zamierza się przyjrzeć temu teraz Alicja Resich-Modlińska, która nie ukrywa, że wierzy, iż media publiczne znowu będą spełniać swoją misję. Dziennikarka związana była z TVP przez lata. Prowadziła na Woronicza m.in. "Wieczór z Alicją", "Kawę czy herbatę?" i "Pytanie na śniadanie".

Alicja Resich-Modlińska cieszy się z rewolucji w TVP. Mówi o triumfie sprawiedliwości

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogą się pogodzić ze zmianami w TVP, do których doszło w tym tygodniu. Cały czas pojawiają się w budynkach telewizji na Woronicza i przy placu Powstańców w Warszawie w ramach interwencji poselskich i nie dopuszczają do wiadomości, że ich pupile nie są już pracownikami mediów publicznych. W budynkach TVP dochodzi więc do nerwowych sytuacji, szczególnie od momentu, gdy emisja TVP Info została zatrzymana. - Myślę, że nie było innej możliwości niż szybkie odłączenie propagandy i zawieszenie emisji serwisów informacyjnych, bo to, co wyprawiają odchodzący, jest skandalem. Z nimi się nie da rozmawiać. Na szczęście ich czasy to już przeszłość - mówi w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, Alicja Resich-Modlińska.

To wszystko, co się teraz dzieje w telewizji, bardzo mnie cieszy. Czekałam na taki moment i to nie chodzi nawet o zwycięstwo innej frakcji, chociaż jestem za PO. Chodziło mi o ukaranie tamtych ludzi z PiS-u i wokół nich, za to, co narobili w mediach publicznych i ile nakradli. To straszne wszystko, co się działo w ostatnich latach. Nowa władza w TVP to dla mnie przejaw sprawiedliwości i jej wielki triumf - ocenia dziennikarka.

Alicja Resich-Modlińska cieszy się z nowych "Wiadomości". Mówi o historycznym momencie

Nic dziwnego, że tak jak wiele osób, zamierza śledzić czwartkowe wydanie nowych "Wiadomości", które dzień wcześniej zapowiedział nowy prowadzący, Marek Czyż. - Nie miałam niestety okazji zobaczyć w środę wystąpienia Marka Czyża, ale dziś oczywiście na pewno obejrzę to, co będzie w porze "Wiadomości" w TVP. To historyczny moment w końcu i jestem bardzo ciekawa, co przygotują. Cieszę się, że będą odświeżone. Mam ogromną nadzieję, że media publiczne znowu będą od tego momentu publiczne i nie będą nikogo wykluczać. Czekam, by to samo stało się też szybko z radiową Trójką, w której zaczynałam. To bardzo miłe zakończenie roku. Era Wodnika się zaczęła, więc teraz będzie już tylko lepiej i dobrze - dodała w rozmowie z Plotkiem, Alicja Resich-Modlińska.

