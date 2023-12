Od 20 grudnia w TVP nie pojawiają się żadne serwisy informacyjne. Zniknęło TVP Info, a TVP1 i TVP2 nie emituje "Wiadomości" i "Panoramy". Tego dnia o godz. 19:30 w porze flagowego serwisu informacyjnego Jedynki, pojawił się Marek Czyż, który ma być prezenterem programu informacyjnego TVP1 w odświeżonej formule. - Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim co przyniesie. Fotografie, a nie obraz. To nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach przez ostatnie osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna - powiedział. Okazuje się, że zmiany w mediach publicznych zaciekawiły Ninę Terentiew - związaną z TVP w latach 1971-2006, a obecnie z Polsatem.

Nina Terentiew czeka na odświeżone "Wiadomości"

Nina Terentiew pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1971 w Redakcji Publicystyki Kulturalnej. Przygotowywała program kulturalny "Pegaz". Później przygotowywała liczne audycje poświęcone kulturze. Wśród programów, które sama prowadziła, były głównie rozmowy z zaproszonymi gośćmi w ramach cyklów "XYZ", "Rozmowy z...", "Bezludna wyspa" i "Zwierzenia kontrolowane". W latach 1998-2006 pełniła funkcję dyrektora programowego TVP2. To właśnie ona stoi za wprowadzeniem na antenę wielu hitów stacji obecnych do dziś jak np. "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Pytanie na śniadanie". Nic dziwnego, że choć od dawna jest związana z Polsatem, 21 grudnia wieczorem planuje zobaczyć, co przygotował jej były pracodawca.

Myślę, że obejrzę dziś "Wiadomości". To ciekawe i ważne, co się teraz dzieje - powiedziała Nina Terentiew w rozmowie z Plotkiem.

Nina Terentiew, Tomasz Kammel i Katarzyna Cichopek w 'Pytaniu na śniadanie'. Nina Terentiew obejrzy odświeżone 'Wiadomości'. Fot. Kapif.pl

Kim jest Marek Czyż, nowy prowadzący odświeżonych "Wiadomości"?

Marek Czyż pochodzi z Cieszyna. Pracę w mediach rozpoczął w połowie lat 90. Początkowo był związany z katowickim Radiem TOP. Wcześniej przez lata był związany ze studenckim Radiem Egida. Przez 12 lat, w latach 1996-2008, pracował bez przerwy w TVP, prowadząc między innymi takie programy jak: "Monitor Wiadomości" i "Gość Jedynki" w TVP1. Można go było oglądać także w TVP3, TVP Katowice i TVP Info. Pracował także w zagranicznej redakcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W latach 2019–2020 był redaktorem naczelnym serwisu Silesia24.pl. Przez ponad rok, do lipca 2023 roku był dyrektorem informacji Radia Zet. Pierwszy raz w "Wiadomościach" TVP1 po przerwie pojawił się 20 grudnia 2023 roku.