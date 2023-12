"Titanic" to film, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Miłosna historia Jacka i Rose jest uwielbiana przez miliony fanów. Młoda kobieta buntuje się rodzicom oraz narzeczonemu i chce uciec z nowo poznanym mężczyzną, który ją uratował. Niedługo później Rose pojawia się na pokładzie klasy trzeciej, który wygląda zupełnie inaczej niż jej elegancka kabina. Zachwycona kobieta bierze udział w zabawie, która nie obyłaby się bez tańców. W pewnym momencie Jack tańczył z małą dziewczynką. Alex Owens-Sarno miała osiem lat, gdy zagrała tę scenę. Co u niej słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Glam z "Żon Miami" poznała Leonarda DiCaprio. Co o nim sądzi? "Przytył"

Gdy zagrała w "Titanicu", miała zaledwie osiem lat. Zobaczcie, jak teraz wygląda!

Mała Cora pojawiła się w filmie "Titanic" zaledwie kilka razy. Niecałe trzy dekady temu fani mogli dostrzec ją w paru momentach. Wiadomo, że odgrywana przez Alex dziewczynka podróżowała wraz z tatą w klasie trzeciej. Mała rola przyniosła młodej aktorce niezwykłą popularność. Owens-Sarno po wielu latach wspominała, jak wyglądała współpraca z Leonardem DiCaprio. - Między scenami zamawiał dla mnie kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Tańczył wokół kamery, próbując mnie rozśmieszyć - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Buzzfeed.com. Początkowo to siostra Alex miała wystąpić w filmie. Producenci wybrali jednak ją, ponieważ bardziej pasowała do ich wizji. Był to jej debiut aktorski. Pomimo bardzo dobrego odbioru nie kontynuowała przygody z branżą rozrywkową. Obecnie ma 35 lat. Więcej zdjęć Alex dawniej i obecnie znajdziecie w galerii na górze strony.

Czym obecnie zajmuje się Alex Owens-Sarno?

Alex Owens-Sarno aktywnie działa w mediach społecznościowych. Dawną aktorkę obserwuje niecałe 20 tysięcy użytkowników. Kobieta często chwali się zdjęciami z życia prywatnego. Z jej profilu można wywnioskować, że postanowiła zawodowo rozwijać się w przemyśle filmowym. Alex zajmuje się produkcją różnych materiałów filmowych. Ponadto pracuje nad wydaniem własnej książki. Nie da się ukryć, że nie przypomina już dawnej siebie. Spójrzcie do naszej galerii! ZOBACZ TEŻ: Zagrała sędziwą Rose w "Titanicu" mając 87 lat. Jak wyglądała w młodości? Powalała urodą

Alex Owens-Sarno i Leonardo DiCaprio na planie 'Titanica' Źródło: instagram.com/alexowenssarno