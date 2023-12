Katarzyna Cichopek przebywała ostatnio w Chicago i Nowym Jorku, gdzie prowadziła świąteczne koncerty. Najpierw aktorka wyleciała do USA sama, jednak po kilku dniach dołączył do niej ukochany, Maciej Kurzajewski. Świąteczne tournée skończyło się 17 grudnia, dlatego artyści wrócili do Polski. Cichopek przyleciała do Warszawy w towarzystwie Zenona Martyniuka i Grzegorza Hyżego. Kurzajewski nie pojawił się u jej boku. Wiemy, kto gorąco przywitał aktorkę po wyjściu z samolotu.

Katarzyna Cichopek wróciła do Polski. Ciepłe powitanie z rodziną

Prezenterka wylądowała na warszawskim Okęciu we wtorek 19 grudnia. Chociaż na lotnisku nie towarzyszył jej ukochany, to kilka chwil po wyjściu z samolotu została powitana przez tatę i córkę Helenkę. Cichopek przygotowała dla swojej pociechy mały upominek. Podarowała jej pluszowego misia, a później mocno przytuliła. Pod nieobecność prezenterki dziewczynka obchodziła urodziny, które wyprawił Marcin Hakiel ze swoją nową partnerką. Chociaż na twarzy aktorki widać było zmęczenie długą podróżą, to ciągle towarzyszył jej uśmiech. Chwilę później Katarzyna Cichopek zabrała swoje bagaże i ruszyła z rodziną do samochodu.

Dlaczego Maciej Kurzajewski nie wrócił do Polski?

Fani "Kurzopków" natychmiast zaczęli zastanawiać się, dlaczego prezenter nie pojawił się na warszawskim lotnisku. Sugerowano, że powodem jego nieobecności są przygotowania do udziału w kolejnym maratonie. Podczas pobytu w Ameryce Kurzajewski często dzielił się z obserwatorami zdjęciami z joggingu. Jak się jednak okazało, prezenter wrócił do Polski zaraz po swojej ukochanej. 20 grudnia prowadzący wspólnie powitali widzów programu "Pytanie na śniadanie". ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek pokazała choinkę. Gdzieś już ją widzieliśmy...

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w 'Pytanie na śniadanie' po powrocie z USA. Fot. @pytanienasniadanie / Instagram

