Kasia Smutniak jest polską modelką i aktorką, która odniosła światowy sukces. Chodziła po wybiegach w Londynie, Paryżu czy Stanach Zjednoczonych i pracowała z takimi domami mody, jak Dolce & Gabbana czy Valentino. Smutniak zadebiutowała we włoskiej komedii "Al momento giusto", a dziś ma za sobą role także we francuskich czy polskich produkcjach. Gwiazda zajęła się reżyserią filmu dokumentalnego "Mur", opowiadającego o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W związku z tym Magda Mołek zaprosiła ją na rozmowę na swój kanał na YouTubie. Tam Smutniak opowiedziała więcej również o swoim życiu prywatnym.

Kasia Smutniak o mężu. Nie zna języka polskiego

Kasia Smutniak w 2004 roku poślubiła włoskiego aktora Pietro Taricone, z którym ma córkę Sophie. Mężczyzna zginął w 2010 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku spadochronowego. Później związała się z producentem filmowym Domenico Proccacim. Doczekali się syna Leone. Z obecnym partnerem Smutniak wzięła ślub w 2019 roku. W programie Magdy Mołek "W moim stylu" opowiedziała o tym, jaki jest jej ukochany.

Ja po wielu próbach relacji, lepszych i gorszych, na koniec wybrałam mężczyznę, który nie czuje się zagrożony moją osobą, moją obecnością - wyznała.

Kasia Smutniak o dzieciach. Chce, żeby mówiły po polsku

Kasia Smutniak powiedziała, że jej mąż nie zna w ogóle języka polskiego. - Mój mąż nie mówi po polsku. Nigdy się nie nauczył, totalnie nie jest w stanie zrozumieć tego języka. On wręcz lubi taką sytuację, jak zasiadamy do stołu i my mówimy w języku polskim, a on nic nie rozumie i może się odciąć - ujawniła. Wyjaśniła, dlaczego jest dla niej tak ważne to, aby dzieci znały język polski.

Muszą. Przymus to jest. Mus totalny. Język, słowa, słowność i emocjonalne połączenie, jakie się tworzy poprzez język, jest bardzo ważne. Łączy cię bezpośrednio z twoimi korzeniami i ta największa więź się tworzy przez pierwsze lata życia. Dla mnie język polski jest takim językiem, który łączy mnie i moje dzieci z moimi korzeniami - dodała.

