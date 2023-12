Elżbieta Dmoch była jedną z najwybitniejszych polskich wokalistek. Bez wątpienia największą sławę przyniosły jej występy z zespołem 2 plus 1. Fani do dziś nucą największe hity grupy takie jak: "Iść w stronę słońca" czy "Chodź, pomaluj mój świat". Co prawda Elżbieta Dmoch wycofała się z przestrzeni publicznej, jednak do mediów co jakiś czas trafiają nowe informacje na jej temat. Tak samo jest i tym razem. Chodzi o remont, odbywający się w jej mieszkaniu.

Elżbieta Dmoch zgodziła się na remont mieszkania. Do wykończenia zostało już tylko jedno pomieszczenie

Niedawno głośno było o remoncie w mieszkaniu Dmoch. Przypominamy, że Polskiej Fundacji Muzycznej udało się przekonać artystkę do przyjęcia pomocy. Na ten cel została zorganizowana zbiórka, a fani chętnie wspierali tę inicjatywę. Jak informuje portal ShowNews.pl, prace remontowe wrą w najlepsze. Odświeżenia wymaga natomiast jeszcze sypialnia. - Będziemy jeszcze remontować sypialnię, ale to w późniejszym momencie, żeby pani Elżbieta trochę odetchnęła. Jedno pomieszczenie nie zostało wyremontowane ze względu na to, że pani Elżbieta cały czas tam przebywała - zdradza informator serwisu.

Elżbieta Dmoch otrzymała wyjątkowe świątecznie niespodzianki. Fani o niej nie zapominają

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości. Raptem kilka dni przed Bożym Narodzeniem Elżbieta Dmoch przekonała się o tym, że może liczyć na wsparcie fanów. W mediach społecznościowych Polskiej Fundacji Muzycznej pojawił się wpis, informujący, że do wokalistki napływają liczne listy, a także drobne świąteczne podarunki. "Przed świętami do Fundacji napłynęło kilka listów i paczka - były w niej zrobione na drutach rękawiczki, skarpety i czapka - wszystko przekazaliśmy adresatce Elżbiecie Dmoch. Udało się też zdobyć dla Elżbiety pralkę, którą w miejsce zepsutej zainstalują fachowcy z firmy pana Wiesława, która podczas remontu wykonała na własny koszt całą nową instalację hydrauliczną" - czytamy na Facebooku. Mało tego okazuje się, że zbiórka zorganizowana na rzecz remontu mieszkania Elżbiety Dmoch przekroczyła oczekiwania organizatorów. W związku z tym podjęto decyzję o tym, by pozostałe pieniądze przeznaczyć na comiesięcznie wsparcie dla artystki. "Wpłaty, jakie pozostały w po remoncie w mieszkaniu Elżbiety Dmoch, Fundacja przeznaczy na comiesięczne wspieranie kosztów eksploatacji mieszkania. Przelewy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej będziemy z Fundacji wykonywać od stycznia 2024 roku aż do wyczerpania środków. Dzięki temu Elżbiecie Dmoch będzie pozostawać nieco więcej środków ze skromnej emerytury" - przekazano na Facebooku.

