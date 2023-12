Andrzej Gołota spotkał się z rywalem. Tak teraz wygląda. "Waga ciężka wyniszcza"

Andrzej Gołota zyskał miano jednego z najlepszych pięściarzy. Jego kariera rozpoczęła się w 1992 roku. Przeciwnikami boksera byli między innymi Mike Tyson, Lennox Lewis czy Przemysław Saleta. Przez długi czas Gołota był niepokonany i udało mu się zwyciężyć aż 28 walk z rzędu. Obecnie pięściarz ma 55 lat i przebywa na emeryturze. Niedawno miał okazję spotkać się ze swoim dawnym przeciwnikiem, Riddickiem Bowe'em. Fani zwrócili uwagę na wygląd mężczyzn.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Gołota o wsparcie podczas Suzuki Boxing Night. "Na żonę mogę liczyć"

Tak dziś wygląda Andrzej Gołota. Niedawno stoczył walkę ze swoim rywalem. Poznajecie?

W 1996 roku Andrzej Gołota zmierzył się z Riddickiem Bowe'em. Wówczas jednak pięściarzowi nie udało się wygrać. Został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy cios poniżej pasa. Tryumf Amerykanina powtórzył się podczas kolejnego spotkania pięć miesięcy później. Doszło do tej samej sytuacji. Ostatnio bokserzy spotkali się ponownie. 55-letni Gołota i 56-letni Riddick wdali się w krótką konwersację na pewnym wydarzeniu. Nagranie z ich konfrontacji zostało zamieszczone w mediach społecznościowych. Udostępnił je między innymi Marcin Najman. Fani zwrócili uwagę na wygląd pięściarzy. Byli zmartwieni ich kondycją. "Ale ta waga ciężka wyniszcza", "No cóż, zabrali sobie dużo zdrowia panowie, Tyson jeszcze w ich wieku wyszedł na ring i nie było wstydu, tutaj trudno to sobie wyobrazić, ale legendami boksu są...", "Sport doświadczył mistrzów, widać, że ledwo chodzą", "Idą sobie po prostu wolno, dlatego tak dziwnie to wygląda" - czytamy pod postem na platformie X. Więcej zdjęć Andrzeja Gołoty znajdziecie w galerii na górze strony.

Andrzej Gołota rzadko pokazuje syna. Ostatnio w sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Podobni?

Andrzej Gołota w 1990 roku poślubił ukochaną Mariolę. Niedługo później para powitała córkę Aleksandrę. Z kolei w 1997 roku na świat przyszedł ich syn, Andrzej Junior. Fani wielokrotnie powtarzali, że mężczyźni są do siebie podobni. 26-latek rzadko udziela się w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu jednak Mariola Gołota postanowiła opublikować fotografię obu mężczyzn. Okazją były andrzejki. Obserwatorzy od razu zabrali się za komentowanie. "Młody, jaki przystojniak. Coś ma z taty, ale większość urody po mamie", "Ale junior jest już duży (...)" - czytamy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Córka Andrzeja Gołoty zmieniła się nie do poznania. Aleksandra ma 32 lata i jest prawniczką