Dorota Szelągowska od lat spełnia się jako znana projektantka wnętrz. Fani od 2014 roku mogą oglądać ją w show "Dorota was urządzi", a od 2020 w "Totalnych remontach Szelągowskiej". Celebrytka jest autorką wielu projektów, które często pokazuje w mediach społecznościowych. Kobieta nigdy nie ukrywała, że nie ukończyła studiów architektonicznych. Wyznała, jak wyglądała jej edukacja. Okazało się, że temat wykształcenia nie jest dla niej najłatwiejszy.

Dorota Szelągowska wyznała, jakie ma wykształcenie. Okazało się, że to jej kompleks

Dorota Szelągowska niedawno wypowiedziała się na temat swojego wykształcenia. Wyznała, że chociaż podejmowała się studiów, nigdy ich nie skończyła. Przez jakiś czas kształciła się w stronę dziennikarstwa, a także stosowanych nauk społecznych. Studia architektoniczne nie były nawet w jej planach. - Żałuję strasznie. (...) I to jest mój kompleks, owszem - wyznała w rozmowie z portalem Gala.pl. Dodała, że w czasach licealnych kompletnie o tym nie myślała. Po latach stwierdziła, że pasja do obecnego zawodu zaczęła się u niej, gdy na lekcjach rysowała w zeszycie. - Wtedy architektura kojarzyła mi się wyłącznie z mostami, matematyką i takimi rzeczami. Dopiero przed trzydziestką zrobiłam taki kurs, który uprawniał do wykonywania zawodu - przyznała. Wyznała także, jakie predyspozycje są ważne z jej doświadczenia. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Już po kilkunastu latach w tym zawodzie, też pracy z klientami i prowadzenia biura projektowego wiem, że oprócz studiów, które oczywiście są ważne, potrzeba bardzo dużo czasu spędzonego na budowie i potrzeba czegoś, czego nie wiem, czy można się nauczyć. Nie chodzi o wyobraźnię przestrzenną. Po prostu albo to masz, albo tego nie masz - stwierdziła w rozmowie z Galą.pl.

Dorota Szelągowska ma duże doświadczenie zawodowe. W telewizji zaczęła występować w wieku 18 lat

Dorota Szelągowska rozpoczęła pracę w wieku 18 lat. Ucząc się jeszcze w liceum, pojawiała się już w telewizji. Z tego względu wkrótce będzie świętować 23-lecie w branży rozrywkowej. Projektantka wnętrz dodała również w wywiadzie, na czym należy się skupić, jeśli chce się pójść jej drogą zawodową. - Wielu projektantów nie ma wykształcenia w projektowaniu wnętrz. Natomiast najwięcej uczymy się od ekip. Im szybciej człowiek zda sobie sprawę z tego, (...) tym lepiej. (...) Największą wiedzę jesteśmy w stanie właśnie czerpać od naszych majstrów, stolarzy - podkreśliła Szelągowska. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska już zadbała o świąteczny klimat. Była już choinka, a jak prezentuje się kominek? Ale zrobiła nastrój!