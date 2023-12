Adam Małysz i Izabela Małysz są parą od niemal trzech dekad. Nic więc dziwnego, że przed nimi kolejne wspólne celebrowanie świąt. Para często pokazuje wspólne ujęcia w mediach społecznościowych. Ukochana skoczka narciarskiego regularnie wrzuca fotografie z mężem i pokazuje domowe zacisze. Jej poczynania na profilu na Instagramie śledzi niecałe 40 tysięcy obserwujących. Ostatnio kobieta zaskoczyła i pochwaliła się ozdobami świątecznymi, które przygotowała. Nie da się ukryć, że w domu Małyszów panuje wyjątkowy klimat. Tylko spójrzcie!

U Małyszów dom już przystrojony na święta. Ozdoby robią wrażenia

Izabela Małysz postanowiła podzielić się z fanami zdjęciami ozdób świątecznych. Nagrała wnętrza z domu, a obserwatorzy mogli zauważyć stojące w salonie niewielkie, ale urocze sanki świąteczne, a do tego miniaturowe narty. Nie da się ukryć, że to nawiązanie do byłego zawodu Adama Małysza. Nie zabrakło także iście świątecznego kwiatu poinsecji, znanego jako gwiazda betlejemska. Świąteczna atmosfera zapanowała też przed domem byłego skoczka. Małyszowie przygotowali bowiem zielony stroik. I tutaj pojawił się przyjemny narciarski akcent, który dodaje uroku całej kombinacji. Wyjątkowym elementem jest również renifer wykonany z iglastych gałązek. "Reniferek w szoku, bo na poprzednim zdjęciu wyglądał niekorzystanie", "Coraz bliżej święta" - napisała Iza Małysz. Podobają wam się takie ozdoby? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Iza Małysz pokazała świąteczne ozdoby fot. fot. Instagram/@izamalysz/screen

Gwiazdy są już gotowe na święta. Ewa Wachowicz tydzień wcześniej zaczęła robić przysmaki

