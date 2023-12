20 października Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o zmianach w zarządzie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W tym dniu emisja została przerwana w stacji TVP Info. Ta sytuacja wywołała skrajne emocje. W budynku na Woroniczej nie brakuje polityków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Pod siedzibą zebrali się również pracownicy TVP. Próbę wejścia do środka podjęła prezenterka Magdalena Ogórek. Napotkała jednak pewne problemy. Po wymianie zdań z ochroną zrobiło się nieprzyjemnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zgromadzony tłum oczekuje na manifestacje. Zobaczcie, kto pojawił się przed siedzibą TVP

Magdalena Ogórek nie została wpuszczona do siedziby TVP Info. Zrobiło się nieprzyjemnie

Telewizja Republika opublikowała nagranie, na którym widać Magdalenę Ogórek oraz jej próbę wejścia do siedziby TVP. Prezenterka twierdziła, że próbowała odzyskać prywatne rzeczy. Wdała się w rozmowę z ochroniarzem. - Ja jestem pracownikiem telewizji. Dobrze, a ja mam moje prywatne rzeczy w pracy. Może mi je ktoś wynieść? Zarówno w charakteryzacji, jak i u fryzjera są moje prywatne rzeczy - powiedziała do mężczyzny. Ten wspomniał o nowym szefie ochrony dyrektorze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Ochroniarz początkowo odmówił Ogórek wejścia. - Ale to są moje prywatne rzeczy - powtarzała Ogórek. Poprosiła także o przepustkę. W końcu udało się dojść do porozumienia. Prezenterka dostała pozwolenie na wejście do budynku. Nie da się jednak ukryć, że cala sytuacja odbyła się w nerwowej atmosferze. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Jakiś czas temu Magdalena Ogórek pokusiła się o mocny komentarz na antenie TVP Info. Chodziło o PO

Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych Magdalena Ogórek pokusiła się o gorzki komentarz na wizji TVP Info. Jakiś czas temu, zdaniem widzów, posunęła się za daleko. Rozmowę o atakach na pracowników Telewizji Polskiej zaczęła od stwierdzenia, że "PO strzelała do górników". - Witam o poranku - najpiękniej jak umiem - wspaniałych widzów polskiej telewizji. Szanowni państwo, pamiętają państwo 2015 rok? Wówczas Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników. Jeden z tych górników czeka już na państwa w studiu - powiedziała bez wahania. W tej samej tematyce odpowiedział przedstawiciel rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty. Zobaczcie, co na to widzowie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: To koniec Ogórek w TVP? Nie gryzła się w język. Tak zwróciła się do dziennikarzy

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!