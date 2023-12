20 grudnia o 19:30 widzowie TVP1 nie zobaczyli "Wiadomości". Jest to związane ze zmianą władz stacji, które już ustanowił nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Widzów powitał Marek Czyż, który zapowiedział, że nowa odsłona "Wiadomości" zadebiutuje na antenie 21 grudnia. Dawna ekipa z Michałem Adamczykiem i Michałem Rachoniem na czele zaczęła natomiast nadawać na antenie TV Republika.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek opuszcza siedzibę TVP. Odparsknął do dziennikarza

Michał Rachoń nadaje z TV Republika. Zrobiło się nerwowo: Ja tych ludzi nie znam, są na wejściu

Jak można było przewidywać, nastroje w TV Republika były raczej minorowe. Dziennikarze TVP wcześniej odpowiedzialni za "Wiadomości" grzmieli o zamachu na wolne media. W trakcie trwania relacji dostali też informację, że przed siedzibą TVP na Placu Powstańców Warszawy są już przedstawiciele nowych władz. Michał Rachoń zaczął nerwowo to komentować. "Dostałem właśnie od naszego wydawcy, Krystiana Krawiela, wydawcy programów TVP Info, informację, że na wejściu już są. Przyszli. Ja tych ludzi nie znam, ale zdjęcie już dostaliśmy. A więc na wejściu są ludzie, którzy wchodzą na Plac Powstańców Warszawy. Kim oni są? Nie wiemy. Może zaprośmy ich?" - relacjonował Michał Rachoń. Jedna z pracownic TVP dodała, że widzowie są zapewne chętni, żeby wysłuchać, gości a ona będzie zadawać pytania. W pewnym momencie można było usłyszeć też znamienne słowa: - Stoją na progu, mogą zaraz tu wejść (trudno stwierdzić, kto je wypowiedział, bo w studiu panował prawdziwy zamęt).

Marek Czyż powitał widzów TVP1: Zamiast propagandowej zupy...

Tymczasem na antenie TVP1 o 19:30 nie wyemitowano "Wiadomości". Zamiast tego na antenie pojawił się Marek Czyż, który zaprosił widzów na czwartkowe, odświeżone wydanie programu. "Dzień dobry państwu. Jak państwo z pewnością zauważyli zaszły pewne zmiany, więc mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działania Telewizji Publicznej nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz. To nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach przez ostatnie osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. To się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19:30. Nazywam się Marek Czyż i serdecznie zapraszam" - usłyszeli widzowie TVP1.

Dziennikarze TVP przenieśli się na antenę TV Republika Dziennikarze TVP przenieśli się na antenę TV Republika. Fot. YouTube.com/TVRepublika screen

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga. GŁOSUJ TU!