Zapowiadane zmiany w mediach publicznych zaczęły wchodzić w życie. Wiadomo, że po zwolnieniach pracowników, którzy byli mocno związani z tubą propagandową PiS-u, pojawią się w nich nowe nazwiska. Zapowiadane są też wielkie powroty gwiazd do telewizji, które rozstały się z nią w ostatnich latach. Czy Tomasz Kammel wyobraża sobie, by znowu prowadzić "Pytanie na śniadanie" z Marzeną Rogalską, gdyby dziennikarka wróciła do TVP? Ich duet cieszył się ogromną sympatią widzów. Dla fanów tej pary nie mamy dobrych wieści.

Zobacz wideo Katarzyna Warnke czeka na rozliczenia w TVP

Tomasz Kammel nie chce już prowadzić "Pytania na śniadanie" z Marzeną Rogalską

Marzena Rogalska zdecydowała się odejść z Telewizji Publicznej 10 lutego 2021 roku. To był dzień akcji "Media bez wyboru", w której nie wziął udziału tylko jej ówczesny telewizyjny pracodawca. Inne telewizje czy media wyświetlały wtedy czarne plansze. - Pamiętam ogromne napięcie, które towarzyszyło mi w tym dniu. Czarne plansze... komunikaty: "to miał być Twój ulubiony program, artykuł...". Podczas "Pytania na śniadanie" trzykrotnie powiedziałam do Tomka Kammela: "Być może to jest ostatni program, który prowadzimy razem". Na końcu programu tej pamiętnej środy powiedziałam, że nie jest mi do śmiechu, bo naprawdę mi nie było. Nazwałam rzecz po imieniu, tak jak się czułam" - mówiła później w wywiadzie dla Onetu. Kontrowersje wzbudził fakt, że Tomasz Kammel nie pokusił się wtedy na pożegnanie koleżanki. Wszyscy mieli ich za zgrany duet. - Z Tomkiem łączyły mnie relacje zawodowe i zawsze wiedziałam, że nie chcę tego zmieniać, a to jak mnie pożegnał, czy nie pożegnał, pozostawię bez komentarza - dodała. Po jej odejściu prezenter zaczął prowadzić "Pytanie na śniadanie" z Izabellą Krzan. I chciały, żeby to się już nie zmieniało, nawet jakby Marzena Rogalska miała kiedyś wrócić do zmienionej już TVP, o czym właśnie powiedział w nowej rozmowie.

Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą - powiedział Kammel w rozmowie z Gazeta.pl, zapytany o to, czy chciałby znowu prowadzić z Rogalską program.

Tomasz Kammel i Marzena Rogalska w 'Pytaniu na śniadanie'. Tomasz Kammel chciałby jeszcze prowadzić 'Pytanie na śniadanie' z Marzeną Rogalską? Fot. Kapif.pl

Tomasz Kammel życzy Marzenie Rogalskiej powrotu na dużą antenę

Marzena Rogalska od niedawna prowadzi w TVN Style program "Rogalska Show". To produkcja z kategorii late night show, do której prezenterka zaprasza znane i lubiane osoby ze świata kultury oraz show-biznesu. - Ona od zawsze była polską odpowiedzią na Ellen DeDegeneres. Stąd uważam, że jest stworzona do takich formatów, jak ten jej nowy. Życzę jej dużej anteny, dużej oglądalności i mam nadzieję, że to się jej kiedyś ziści - podsumował Tomasz Kammel w rozmowie z Gazeta.pl

W ostatnim czasie wiele miejsca poświęca się na temat transferów dziennikarzy w związku z metamorfozą TVP. Na czele nowego serwisu informacyjnego ma ponoć stanąć Paweł Płuska. W "Gazecie Wyborczej" czytaliśmy, że gospodarzami pierwszego wydania nowego serwisu informacyjnego mają być Marek Czyż lub Joanna Dunikowska-Paź, która pożegnała się niedawno z TVN24. Informacje o tym, ze to Czyż będzie twarzą nowych "Wiadomości" potwierdziły się 20 grudnia. To wówczas o godzinie 19.30 Czyż powitał widzów Jedynki. W TVP mają pojawić się także wcześniej związani z grupą Polsat Piotr Jędrzejek, Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko. Jak podawał Plotek, propozycję pracy w TVP otrzymała także Beata Tadla. Według naszych informacji wielki powrót do telewizji publicznej planuje również Grażyna Torbicka. 20 grudnia swój powrót do TVP zapowiedział też Jarosław Kret.