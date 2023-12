Jakub i Paulina Rzeźniczakowie udzielili "DDTVN" wywiadu, po którym znowu jest o nich wyjątkowo głośno w mediach. Wszystko przez to, że Mateusz Hładki zaczął pytać o niewygodną przeszłość piłkarza, w tym o jego kontakty z dzieckiem. Celebryta bez ogródek przyznał, że nie ma kontaktu z sześcioletnią córką, z poprzedniego związku. Teraz głos zabrał Krzysztof Stanowski. Wyjawił, że o pomoc poprosiła go była partnerka Rzeźniczaka, Ewelina Taraszkiewicz.

Stanowski punktuje Rzeźniczaka: Stałeś się człowiekiem bardzo złym

Krzysztof Stanowski na kanale WeszłoTV opublikował nagranie, w którym odniósł się do sprawy Rzeźniczaka. Już na wstępie stwierdził, że zastanawiał się czy robić o tym filmik, ale miałby "moralniaka", gdyby tego nie zrobił. Następnie zwrócił się do piłkarza, mówiąc wprost, że jest złym człowiekiem. "Wiem, że zawsze chciałeś być dobrym człowiekiem, wiem, że masz w sobie ten pierwiastek dobra, ale niestety stałeś się człowiekiem złym. Stałeś się człowiekiem bardzo złym, czy tego chcesz, czy nie, czy to dostrzegasz, czy nie. Patrzę na to, co robisz i jestem zniesmaczony, zażenowany, zawstydzony, wku***ony, załamany. Kiedy w różnych momentach życia zdarzało ci się pytać mnie o radę, to mówiłem ci w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze przestań udzielać wywiadów. Po drugie skasuj media społecznościowe. Ale rady prywatne nie skutkowały. Nie słuchałeś się" - powiedział Krzysztof Stanowski.

"Teraz dam ci parę rad, ale publicznych i ostrzejszych. Nikt cię nie wspiera, a ty wmawiasz sobie, że ktoś cię wspiera. Wbij sobie do głowy, że to, co publicznie robisz sprawia, że jesteś pośmiewiskiem. Wyszedłeś na totalnego ch*ja (...). Żadne dziecko na świecie nie zasługuje na to, żeby zaczynać swoje życie z taką internetową kartoteką. Ona durniu nie zawsze będzie miała sześciu lat. Kiedyś będzie miała lat 14, a potem 20. Będzie ciągnęła za sobą te twoje wszystkie wyznania, które pomagają wyłącznie tobie (...). Sam z siebie robisz bydlaka i potwora. To ty powinieneś dostać wp***dol za tą sytuację, a nie osoby niewinne" - dodał Krzysztof Stanowski.

