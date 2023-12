Śmierć Krzysztofa Krawczyka była ciosem dla jego najbliższych i fanów. Piosenkarz został pochowany w Grotnikach, pod Łodzią, w kwietniu 2021 roku. Od tego czasu jego żona Ewa Krawczyk i menadżer Andrzej Kosmala wielokrotnie zdawali relacje z cmentarza. Teraz pojawiły się jednak szokujące informacje. Kosmala wyjawił, że grób artysty jest dewastowany. Rodzina musiała interweniować.

Grób Krawczyka został zdewastowany. Menadżer zabrał głos

Andrzej Kosmala napisał na Facebooku, że złośliwi ludzie rozlewali wosk i tłuszcze wokół nagrobka. To spowodowało, że Ewa Krawczyk musiała wymienić beton na bruk. Jednocześnie menadżer Krawczyka ze smutkiem stwierdził, że ludzie nie potrafią uszanować postaci artysty nawet po jego śmierci.

Wiecie, dlaczego Ewa musiała wymienić kostkę betonową na brukową, bo złośliwcy rozlewali wosk i inne tłuszcze, które wsiąkały w beton. Teraz już tak nie będzie. Żyjemy niestety w kraju zawistnych ludzi! Jakie to przykre, że nawet po śmierci po wybitnym artyście nie potrafią uszanować jego postaci i dorobku - napisał Andrzej Kosmala na Facebooku.

Krawczyk Junior walczy o majątek po ojcu. Stres odbija się na jego zdrowiu

Przypomnijmy, że po śmierci wokalisty w mediach często pisało się o konflikcie pomiędzy żoną artysty, Ewą Krawczyk, a jego synem - Krzysztofem Igorem Krawczykiem. Według znajomych syna piosenkarza nie ma on środków do życia i jest zmęczony walką o majątek po ojcu. To odbija się na jego zdrowiu. Od dziecka Krawczyk Junior zmaga się bowiem z padaczką. "Te jego stany wiążą się niezmiennie ze stresem i strachem przed najbliższą przyszłością. Ceny poszły do góry, jego czynsz za wynajmowaną kawalerkę też wzrósł, a pieniądze zebrane przez fundację powoli się kończą. Wystarczy ich może jeszcze na trzy, cztery miesiące (...). Nadal nie ma widoków na własne mieszkanie z miasta, a sprawa związana z majątkiem po ojcu nie ruszyła z miejsca, nie ma nawet nowego terminu rozprawy. My w fundacji go wspieramy, pomagamy, ale nie mamy wpływu na wszystko. Liczymy, że życzliwi ludzie go wesprą" - powiedział w rozmowie z "Faktem" Zbigniew Rabiński, współzałożyciel stowarzyszenia Studio Integracji.