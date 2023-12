Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zdążyli się już na dobre zadomowić w słonecznej Hiszpanii. Okres świąteczny sprawił jednak, że rodzina postanowiła spędzić trochę czasu z bliskimi w Polsce. Celebrytka skrupulatnie relacjonuje odwiedziny w mediach społecznościowych. Pokazała m.in. świąteczne przygotowania, w tym dekoracje domu czy pieczenie pierniczków w towarzystwie znanych koleżanek. Tym razem pokazała się z bratem. Rodzeństwo jest do siebie łudząco podobne.

Zobacz wideo Anna Lewandowska prezentuje kocie ruchy. Cóż za zmysłowy taniec

Anna Lewandowska pokazała brata. Co za uderzające podobieństwo!

Na InstaStories Anny Lewandowskiej pojawiło się krótkie nagranie. Celebrytka znajduje się w samochodzie. Nie jest sama, bowiem towarzyszy jej brat Piotr Stachurski. "With my brother" (ang. z moim bratem) - napisała i dodała emotikonę w kształcie choinki. Najwyraźniej rodzeństwo poczuło już świąteczną aurę. Oboje byli w iście radosnych nastrojach, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Uwagę zwraca duże podobieństwo - wyglądają niczym dwie krople wody. Anna Lewandowska nigdy nie ukrywała, że z młodszym bratem łączy ją szczególnie bliska więź. - Zawsze brat był dla mnie najważniejszy i nikt nie mógł mu zrobić krzywdy, do momentu, jak dorósł i sam mógł sobie poradzić - opowiadała w programie "Dzień dobry TVN". Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Lewandowska udekorowała dom na święta. Można dostać oczopląsu

Anna i Robert Lewandowscy od jakiegoś czasu przebywają w warszawskim apartamencie, gdzie panuje iście świąteczny klimat. Żona piłkarza zadbała o każdy, nawet najdrobniejszy element. W całym mieszkaniu można już poczuć ducha świąt, jednak to przyzdobiona choinka gra pierwsze skrzypce. Znajdują się na niej liczne światełka, a obok stoi już masa prezentów. Nie mogło również zabraknąć tradycyjnej świątecznej dekoracji, czyli gwiazdy betlejemskiej. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

