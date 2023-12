Paulina Rzeźniczak otarła łzy. Znowu odniosła się do wywiadu. "Będziemy walczyć"

We wtorek 19 grudnia Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Pauliną zagościli w studiu "Dzień dobry TVN". Małżonkowie opowiadali o tym, jak szykują się do przyjścia córki na świat. Paulina Rzeźniczak jest bowiem w zaawansowanej ciąży. W trakcie obszernej rozmowy nie zabrakło także pytań o inne dzieci piłkarza. Mateusz Hładki, przeprowadził z nimi wywiad, zapytał Jakuba Rzeźniczka o jego sześcioletnią córkę Inez. Ten jednoznacznie stwierdził, że nie ma więzi z dziewczynką i nie chce, aby jego córki się poznały. Te słowa rozpętały burzę w sieci. Rzeźniczakowie musieli zmierzyć się z krytyką, jaka na nich spadła. Paulina Rzeźniczak nie kryła rozgoryczenia i zareagowała bardzo emocjonalnie. Właśnie po raz kolejny zwróciła się do internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak odpowiada na hejt. Zastanawia się, czy zniknąć z mediów społecznościowych

Paulina Rzeźniczak znowu odniosła się do głośnego wywiadu. Zwróciła się do internautów

Po emisji materiału Paulina Rzeźniczak poczuła się niezwykle dotknięta. Na Instagramie zamieściła emocjonalne nagranie, na którym polały się nawet łzy. "Jesteśmy w wielkim szoku, miał być to nasz pierwszy wspólny wywiad: o nas, o tym, co się dzieje u nas dobrego. Zostaliśmy po prostu zaatakowani, jest mi bardzo przykro, ponieważ te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, były bardzo ciężkie dla nas i dla innych osób, które były w tym wywiadzie poruszone" - mówiła. Wygląda na to, że emocje zdążyły już trochę opaść. Żona Jakuba Rzeźniczka po raz kolejny zabrała głos. Tym razem zwróciła się do internautów, aby szczerze podziękować im za udzielone wsparcie.

Cześć kochani, jestem pod wielkim wrażeniem ogromu wiadomości, które od was otrzymałam. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać. (...) Bardzo chciałam wam podziękować, bo sytuacja jest bardzo trudna i te słowa wsparcia naprawdę wiele nam dają i podnoszą na duchu, że ludzie wiedzą, jak wygląda sytuacja, i że my naprawdę chcemy żyć własnym życiem i zostały już zakończone pewne tematy. Także chcę wam powiedzieć, że będę silna, spodziewam się córeczki i dla niej, dla naszej rodziny, będziemy walczyć o to, żeby było dobrze i każdego dnia wstawać i uśmiechać się do siebie, chociaż nie jest prosto, dzisiaj na przykład. Życzę wam miłego dnia - powiedziała na InstaStories.

Jakub Rzeźniczka tłumaczy się z wywiadu. Twierdzi, że miało być inaczej

Echa głośnego wywiadu udzielonego w "Dzień dobry TVN" nie milkną. Jakub Rzeźniczak opublikował na Instagramie kilka słów sprostowania. Wyznał, że był zaskoczony doborem pytań. Twierdzi, że wcześniej zabronił twórców programu maglowania jego przeszłości. "Mieliśmy to zamieścić wcześniej. Zgodziliśmy się na ten wywiad tylko pod warunkiem, że tematy z mojej przeszłości nie będą poruszane. Pytania redaktora TVN całkowicie mnie zaskoczyły. Zresztą zaskoczyły też wydawcę programu. Powinienem na nie nie odpowiadać, moje zmieszanie i zaskoczenie było ogromne i powiedziałem niestety, jak jest. Zaraz po jego zakończeniu wyraziliśmy swoje odczucia redaktorowi Hładkiemu. Zabroniliśmy "DDTVN", by części wywiadu, gdzie znów wraca się do przeszłości, były gdziekolwiek publikowane" - napisał na InstaStories. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Jakub Rzeźniczak, Paulina Rzeźniczak fot. screen Player.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!