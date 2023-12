Dominika Chorosińska wydała ok. 500 mln zł z budżetu państwa. "Nie wiadomo, dlaczego"

Dominika Chorosińska została ministerką kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 27 listopada 2023 do 13 grudnia 2023 roku. W tym czasie podjęła wiele decyzji dotyczących przeznaczenia państwowych środków. Joanna Scheuring-Wielgus nie jest zadowolona z tego, do czego została przypisana część budżetu.

Dominika Chorosińska wydała prawie pół miliarda? Teraz zacznie się naprawa

"Mój pierwszy dzień w pracy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To ciekawa dla mnie sytuacja. Zobaczymy, co tam zastanę. Przez wiele, wiele lat pracowałam z ministerstwem. Najpierw jako menedżerka kultury, potem jako posłanka z komisji kultury, a teraz będę w ministerstwie. Sama jestem ciekawa" - powiedziała w mediach Joanna Scheuring-Wielgus, która została wiceministerką kultury w rządzie Donalda Tuska. W związku z tą posadą musiała przeanalizować kroki, które zostały podjęte przez Chorosińską.

Zapadło około 130 najróżniejszych decyzji. Jedne dobre, drugie niedobre. Myślę, że kasa, z tego, co pamiętam, to było około 500 mln zł na wszystkie te decyzje. Nie wiadomo, dlaczego one zostały wydane, nie wiadomo, dlaczego ta instytucja albo ta dostała pieniądze, bo to wszystko było bez ładu i składu. I tutaj zastanawiamy się jeszcze nad tym, dlatego że te pieniądze w danych instytucjach, które podlegają ministerstwu, one i tak będą nam potrzebne na różne działania. Niekoniecznie na te, na które Gliński sobie wymyślił czy pani Chorosińska, że będą wydawane - powiedziała Scheuring-Wielgus na antenie TVN24.

Dominika Chorosińska rozporządzała finansami w sposób "bezsensowny"

Co Scheuring-Wielgus uważa o wydawaniu pieniędzy przez ministerstwo kultury w ostatnim czasie? - Według mnie były one wydawane w sposób niegospodarny, bezsensowny, czasami na organizacje, które nigdy nie powinny dostać finansowania - oznajmiła wiceministerka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

