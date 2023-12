Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zdecydowali się zostać rodzicami w dość młodym wieku - ona miała 21 lat, a on 23. Oboje pochodzą z dużych rodzin, a ich wspólnym marzeniem było założenie własnej, licznej rodziny. W 2020 roku na świat przyszła ich córka Pola, nieco rok później Nela, a niedawno do gromadki dołączyła Jaśmina. Kolejnym krokiem do spełnienia marzeń o szczęśliwym, rodzinnym życiu jest budowa domu. Obecnie para jest na etapie wykańczania i remontowania upragnionej przestrzeni, co skrupulatnie relacjonuje na Instagramie.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wykańczają dom. Pokazali nowy salon. Jest biało

Influencerzy odsłaniają kolejne kadry z ich nowego domu. Na ostatnim z nich widzimy projektu salonu - Dąbrowski i Przybysz postawili na nowoczesną przestrzeń utrzymana w białym kolorze. "Ale się wywalę na tej kanapie" - napisał celebryta. W komentarzach czytamy wiele pochwał ze strony obserwatorów. "Ekstra wnętrze", "Minimalistyczne piękno!" - pieją z zachwytu internauci. Są jednak i tacy, którzy zwracają uwagę, że przy trójce dzieci i białej kolorystyce trudno będzie utrzymać czystość w domu. "Pięknie, ale i smutno jednocześnie", "Nie za biało, jak na trójkę dzieci?" - zastanawiają się obserwatorzy pary.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się nowym domem. Internauci posypali gratulacje

Ci, co obserwują parę celebrytów, doskonale wiedzą, że ostatnimi czasy temat przeprowadzki spędzał im sen z powiek. Nieraz publicznie wypowiadali się o tym, że wkrótce chcieliby zmienić lokum na odrobinę większe. W związku z tym pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze i spływające gratulacje. "Ogromne gratulacje dla was" - napisała jedna z internautek. "O tak! Cudowny dom i cudni właściciele" - dodała kolejna. "Jejku, jaki śliczny" - zachwycała się kolejna. To tylko nieliczne reakcje. Na profilu pojawiło się ich znacznie więcej.

Sylwia Przybysz, Jan Dąbrowski Fot. KAPiF