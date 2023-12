Wysportowana Lewandowska piecze zdrowe pierniki. Oczywiście w towarzystwie znanych koleżanek

Anna Lewandowska uwielbia klimat świąt Bożego Narodzenia. Czuć go na jej Instagramie ze względu na wiele świątecznych kadrów. Choinka w jej mieszkaniu w Warszawie została niedawno przyozdobiona, o czym pisaliśmy tutaj. Teraz przyszła pora na coroczną piernikową imprezę, której również towarzyszyła fotorelacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś o Lewej. Jak jej idzie w tańcu?

Anna Lewandowska piecze pierniki z Krupińską. Uwagę zwraca kreacja trenerki

Do domu gwiazdy przybyły jej przyjaciółki, które razem z nią zabrały się do przygotowywania pierników. Oczywiście na bazie mąki bez glutenu, co Lewa pokazała na InstaStories. Wszystkim paniom towarzyszył uśmiech i dobra energia, co widać na kadrach ze świątecznej imprezki. Zaproszona została między innymi Paulina Krupińska, która zna się z Lewą nie od dziś. Radosne twarze dominowały na zdjęciach z wieczornego posiedzenia, ale to kreacja Anny Lewandowskiej zasługuje na wyróżnienie. Trenerka wybrała sukienkę na ramiączkach, idealnie podkreślającą jej wysportowaną sylwetkę. Ciemna zieleń wspaniale pasowała do czerwonej, świątecznej opaski, czarnych rajstop i szpilek z kremowymi detalami. Jak wam się podoba?

Anna Lewandowska i Aleksandra Dec na piernikach https://www.instagram.com/annalewandowska/

Anna Lewandowska w wolnych chwilach poświęca się nie tylko pieczeniu, ale i bachacie. Co o jej umiejętnościach mówi Herbuś?

Trenerka żadnego sportu się nie boi. Pewien czas temu zakochała się w bachacie, czego efekty widzimy na jej Instagramie. Postanowiliśmy zapytać specjalistki od tańca, co uważa o poczynaniach Lewej na parkiecie. - Stronię od oceniania. Dla mnie taniec jest tak czystą radością. Wyszłam z fazy typowo turniejowej, teraz szukam różnych form na wyrażanie [siebie - przyp. red.], różnych form ruchu. Sądzę, że to jest fajne, że ludzie tańczą. Czy to jest Ania Lewandowska, czy Ania Nowak. Dobrze, że ludzie tańczą i czerpią z tego radość, bo to jest coś, w czym jest bardzo dużo życia - oznajmiła Edyta Herbuś. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!