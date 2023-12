Jeszcze niedawno kibicowaliśmy kandydaturze Angeliki Jurkowianiec w Miss Universe, a przed nami kolejne emocje związane z konkursem piękności. Ewa Jakubiec już 22 grudnia weźmie udział w wielkim finale Miss Earth w Wietnamie. To trzeci co do wielkości i prestiżu międzynarodowy tego typu konkurs - zaraz po Miss World i Miss Universe. Główną misją konkursu jest ochrona środowiska oraz uświadamianie postaw proekologicznych.

Zobacz wideo To ona została Miss World 2021. Jednej rzeczy o Karolinie Bielawskiej możecie nie wiedzieć

Miss Earth 2023 za pasem. Ewa Jakubiec ma spore szanse na koronę

Ewa Jakubiec jest zwyciężczynią tegorocznej edycji Miss Polonia. 26-latka mieszka we Wrocławiu, a z zawodu jest dyplomowaną pielęgniarką ze specjalizacją anestezjologii. Modelka pracuje w klinice medycyny estetycznej, gdzie sprawdza się jako asystentka przy zabiegach transplantacji włosów. Jakubiec niedawno podjęła drugi kierunek studiów - zdrowie publiczne na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. W wolnych chwilach Miss Polonia zajmuje się modelingiem, a także jazdą na motocyklu. Jakubiec na wielkiej scenie Miss Earth stanie 22 grudnia w sukni projektu Emila Wieczorka. Warto dodać, że notowania bukmacherów przychylnie podchodzą do kandydatury naszej reprezentantki - Jakubiec ma duże szanse zakwalifikować się do Top 10.

Miss Polonia 2023, Ewa Jakubiec fot. KAPiF.pl

Niedawno odbył się konkurs Miss Universe 2023. Które miejsce zdobyła Polka?

Niedawno odbył się konkurs Miss Universe 2023. Koronę zdobyła reprezentantka Nikaragui, Sheynnis Palacios. Na drugim miejscu uplasowała się Anntonia Porsild z Tajlandii, a podium zamknęła Moraya Wilson z Australii. W tegorocznym finale Miss Universe Polka znalazła się poza finałową dwudziestką, dlatego jej miejsce nie jest dokładnie znane. Przypominamy, że do tej pory żadnej Polce nie udało się wrócić do ojczyzny z koroną Miss Universe. Na przestrzeni dekad nieco więcej szczęścia mieliśmy w konkursie Miss World, który w 1989 roku wygrała Aneta Kręglicka, a w 2021 roku Karolina Bielawska. Jeśli chodzi o tytuł Miss Earth, najwięcej szczęścia mieliśmy w 2005 roku, kiedy drugie miejsce zdobyła Katarzyna Borowicz.

Ewa Jakubiec Miss Polonia 2023 screen stream.tvp.pl