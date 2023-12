"Wiadomości" w TVN. I to przez pięć minut. Miło nie było

"Wiadomości" są najpopularniejszym formatem publicznego nadawcy, wokół którego jest obecnie sporo zamieszania. Mówi się, że już niedługo możemy w nim zobaczyć Małgorzatę Nowicką-Aftowicz oraz Jarosława Kreta, o czym wspominaliśmy TUTAJ. Warto zaznaczyć, że do tej pory program słynął z kontrowersyjnych pasków telewizyjnych, które stanowiły krytykę ruchów opozycji. Ten aspekt został poruszony w ostatnim wydaniu serwisu "Fakty".

Zobacz wideo O powrocie Lisa do TVP

"Wiadomości" trafiły na pięć minut do TVN. "Wrogiem publicznym numer jeden stał się Donald Tusk"

19 grudnia mogliśmy zobaczyć na antenie TVN reportaż Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, która omawia kilka aspektów dotychczasowego stylu serwisu informacyjnego TVP, który atakował obecnego premiera. - Ta obrona TVP jest zrozumiała - zaczęła dziennikarka. - Bo od czasu, kiedy PiS przejęło władzę w mediach publicznych, TVP stało się telewizją PiS. Wrogiem publicznym numer jeden stał się Donald Tusk - wyjaśniła. W reportażu nie zabrakło cytowań fragmentów "Wiadomości". Przypomniano takie frazy jak "Für Deutschland", "chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaka ona jest", a także pytania Holeckiej skierowanego do Dudy przed wyborami - "co zrobić, rzeczywiście, żeby to pan wygrał?". Ciekawy fragmentem reportażu był ekran wypełniony charakterystycznymi paskami z TVP. Zobaczcie sami.

'Wiadomości' w serwisie 'Fakty' TVN

Katarzyna Kolenda-Zaleska surowo o TVP

- Media publiczne w czasie kampanii wspierały PiS i robią to nadal - opisała dziennikarka. - PiS własną propagandę hojnie finansował. TVP dostawała z budżetu prawie 3 mld zł. Premier Tusk zapowiedział, że to koniec - dodała na koniec. Nie jest tajemnicą, że także wypłaty dla pracowników publicznego nadawcy do małych nie należą. Co zaskakujące, wiele osób myślało, że po odejściu Holeckiej z "Wiadomości" czekać będzie na nią tłusta odprawa, lecz tak się nie stało. Była szefowa formatu takowej nie otrzymała, o czym więcej przeczytacie w tym miejscu. Po zdjęcia dotyczące formatu zapraszamy do galerii.

Danuta Holecka w 'Wiadomości' TVP

