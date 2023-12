Bartłomiej Sienkiewicz w nowym rządzie Donalda Tuska objął stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Historyk i publicysta polityką zajmuje się od dawna, a o życiu prywatnym niechętnie się wypowiada. Szczególną uwagę zwraca jednak jego pisarskie nazwisko. Co wiadomo o nowym ministrze i czy objęta funkcja ma związek z literackimi korzeniami? Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Lipińska o nowej wizji dla Polski. Czego oczekuje od Tuska?

Bartłomiej Sienkiewicz - pokrewieństwo z Henrykiem Sienkiewiczem

Bartłomiej Sienkiewicz urodził się w 1961 roku w Kielcach. Z wykształcenia jest historykiem. Do Sejmu wkroczył w 2019 roku z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Co ciekawe, jego przodkiem jest sam Henryk Sienkiewicz. Jak podaje "Viva!", gdy Bartłomiej Sienkiewicz był jeszcze dzieckiem, wakacje spędzał w Oblęgorku. To właśnie tam znajduje się muzeum poświęcone twórczości poety. Bartłomiej Sienkiewicz jest prawnukiem noblisty w dziedzinie literatury, Henryka Sienkiewicz. Co za tym idzie, nowy minister kultury i dziedzictwa narodowego wywodzi się z rodziny szlacheckiej herbu Oszyk. Sam także wydał kilka książek. Jedną z nich jest publikacja "Sienkiewicz z nami".

Bartłomiej Sienkiewicz - kariera zawodowa

Bartłomiej Sienkiewicz latami wykładał na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Oprócz tego współpracował również z "Tygodnikiem Powszechnym". W 2012 roku otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Grand Press w kategorii Publicystyka. Natomiast w 2013 roku został bezpartyjnym ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. Z Platformą Obywatelską związany jest od 2019 roku. Obecnie otrzymał stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nieoficjalnie mówi się, że jednym z jego najważniejszych zadań będzie uporządkowanie mediów publicznych.

Bartłomiej Sienkiewicz - życie prywatne

Bartłomiej Sienkiewicz jest mężem Bereniki Kluczykowskiej-Sienkiewicz. Para poznała się w Krakowie. Ich miłość nie należała do najłatwiejszych. W końcu udało im się jednak stanąć na ślubnym kobiercu. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: trzech synów i jeden córki. Najstarszy syn Jan jest cenionym architektem.

Bartłomiej Sienkiewicz Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!