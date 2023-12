TVP za rządów PiS stało się tubą propagandową partii rządzącej. Donald Tusk zapowiadał, że po zaprzysiężeniu nowego rządu, priorytetem będą zmiany w mediach publicznych i ich odpolitycznienie. 19 grudnia w Sejmie debatowano o projekcie uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Pierwsze zmiany w TVP już widać. Część pracowników odeszła, a inni przebywają na L4. Mówi się, że przed widzami TVP jedno z ostatnich wydań "Wiadomości" sprzed rewolucji. Pierwsze, odświeżone wydanie informacyjnego programu TVP po przejęciu przez nową władzę, ma poprowadzić 21 grudnia Marek Czyż.

Marek Czyż poprowadzi nowe "Wiadomości" TVP? Stację zna doskonale

Jak ustalił serwis OKO.press, pierwsze wydanie "Wiadomości" w odświeżonym TVP poprowadzi Marek Czyż, a Paweł Płuska ma zastąpić Danutę Holecką na stanowisku szefa "Wiadomości". Widzowie TVP mogą kojarzyć nowego prowadzącego informacyjnego programu. Marek Czyż w przeszłości był związany z TVP. W TVP Info prowadził program "Bez retuszu" i wówczas gdy zasilał szeregi TVP, obiekcje miała do niego Krystyna Pawłowicz. Posłanka w niewybrednych słowach wypowiedziała się na temat dziennikarza na X (dawniej Twitter) - Poranne programy w TVP Info, gdy na ekranie pojawia się Kamila Biedrzycka-Osica czy Marek Czyż, 'są nie do oglądania' - pisała.

Jak dowiedział się portal OKO.press, trwają również debaty nad nową nazwą TVP Info. Brany pod uwagę jest wariant "TVP24". Tak twierdzą dwaj informatorzy portalu. Nie potwierdziła tego osoba zajmująca się rekrutacją w stacji, bo nie słyszała o potencjalnej nowej nazwie, ale wie, że są prowadzone dyskusje w tym temacie.

Kim jest Marek Czyż?

Marek Czyż pochodzi z Cieszyna. Pracę w mediach rozpoczął w połowie lat 90. Początkowo był związany z katowickim Radiem TOP. Przez 12 lat, w latach 1996-2008, pracował bez przerwy w TVP, prowadząc między innymi takie programy jak: "Monitor Wiadomości" i "Gość Jedynki" w TVP1. Można go było oglądać także w TVP 3 i TVP Katowice. Pracował także w zagranicznej redakcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Od 2011 pracował w TVP Info. Do 2016 roku współprowadził "Poranek Info". Od 18 maja 2014 do 24 lipca 2016 prowadził w TVP Info program "Bez retuszu". Z TVP rozstał się na dobre w sierpniu 2016. Branżowemu portalowi press.pl powiedział wówczas, że "praca w TVP jest teraz, delikatnie mówiąc, mało stabilnym zajęciem". Związał się z Nowa TV, gdzie był jednym z gospodarzy programu informacyjnego, a potem przeszedł do Superstacji, gdzie prowadził programy informacyjne i publicystyczne. W latach 2019–2020 był redaktorem naczelnym serwisu Silesia24.pl, z którym nadal regularnie współpracuje[7]. W 2020 dołączył do zespołu redakcyjnego internetowej rozgłośni Halo.Radio, gdzie prowadził swój autorski program, a od lutego 2021 do czerwca 2022 prezentował swoje autorskie felietony. Przez ponad rok, do lipca 2023 roku był dyrektorem informacji Radia Zet. 2 2020 Marek Czyż uruchomił własny serwis publicystyczny CzyzTak.pl, który działa do dziś. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.