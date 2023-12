Edyta Lewandowska zaliczyła wpadkę na żywo w TVP. Sama się wygadała

Edyta Lewandowska 19 grudnia poprowadziła "Wiadomości" TVP, Mówi się, że ma być to jedno z ostatnich wydań przed rewolucją w mediach publicznych, którą zapowiedział nowy rząd. Posłowie i posłanki spotkali się w Sejmie, gdzie debatowali o projekcie uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Joanna Lichocka krzyczała w Sejmie w obronie "wolnych mediów", jako przykład obiektywizmu dziennikarskiego podając Michała Rachonia. Tego samego dnia zaproszono ją to studia "Wiadomości", w którym pojawiła się w roli ekspertki w "Gościu Wiadomości". W pewnym momencie Edyta Lewandowska zdradziła, że jest nieprzygotowana do pracy.

Edyta Lewandowska zaliczyła wpadkę na żywo. O wszystkim sama powiedziała

Edyta Lewandowska po "Wiadomościach" przeszła do prowadzenia "Gościa Wiadomości", a w studio czekała już na nią Joanna Lichocka. Dziennikarka nawiązała do prowadzonej w Sejmie 19 grudnia debaty ws. uchwały o mediach publicznych. Przywołując stanowisko Andrzeja Dudy, Lewandowska w pewnym momencie poinformowała, że nie do końca jest w pełni przygotowana do pracy i szczerze przyznała, że zapodziała się jej kartka, na której miała wypisane najważniejsze informacje.

Chciałabym zacząć od pisma, które prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka sejmu Szymona Hołowni, że nie kwestionuje prawa do zmian w systemie prawnym, bo większość parlamentarna może to zrobić, ale podkreśla, że żaden cel polityczny nie może uzasadniać i usprawiedliwiać... Chciałam to zacytować, ale zgubiłam kartkę... - można było usłyszeć na antenie "Gościa Wiadomości"

W na wpół przerwane zdanie Lewandowskiej wtrąciła się Lichocka, dodając, że dziennikarce chodziło o to, że "żadnego celu politycznego nie można usprawiedliwić łamaniem prawa". Lichocka jako była dziennikarka zacięcie walczy przeciwko uchwale o mediach publicznych. Tego samego dnia dała się ponieść w Sejmie, gdzie z mównicy krzyczała "precz z komuną". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Co dalej z "Wiadomościami" TVP?

Na dniach zmiany w TVP mają doczekać się kropki nad "i". Jak wynika z ustaleń serwisu OKO.press, pierwszego wydania odmienionych "Wiadomości" można spodziewać się już w najbliższy czwartek 21 grudnia. Ma je poprowadzić Marek Czyż. Jak ustalił serwis, na czele TVP Info stanąć ma Paweł Moskalewicz. Przyszły szef stacji ma stawiać na "zrównoważone podejście", przy jednoczesnym pozostawieniu w firmie "kilku starych twarzy". Wiadomo, ze ze starych twarzy na pewno nie ma na myśli Danuty Holeckiej i Michała Adamczyka.

