Ewelina Taraszkiewicz jest mama sześcioletniej Inez oraz byłą partnerką Jakuba Rzeźniczaka. O kobiecie zrobiło się głośno za sprawą wywiadu, jakiego udzieliła już jakiś czas temu. Wówczas wyjawiła, że piłkarz nie utrzymuje kontaktu z córką. Niedawno informowaliśmy o tym, że Jakub Rzeźniczak wyrokiem sądu stracił prawa rodzicielskie wobec dziecka. Sam również niejednokrotnie podkreślał, że nie czuje się związany z dziewczynką. Ostatnio razem z ciężarną żoną Pauliną zagościł w "Dzień dobry TVN". W studiu jasno stwierdził, że nie chce, aby jego córki się poznały. W odwecie na te słowa Ewelina Taraszkiewicz opublikowała list otwarty.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień

Ewelina Taraszkiewicz oburzona postawą Jakuba Rzeźniczaka. "To wysoce szkodliwe i traumatyczne treści"

Nie jest tajemnicą, że Jakub Rzeźniczak oraz Ewelina Taraszkiewicz toczą medialną batalię od dawna. Wygląda na to, że kobieta poczuła się urażona słowami byłego partnera. Na instagramowym profilu opublikowała obszerny post. Był to list otwarty napisany przez fundację o nazwie Przedsiębiorcy Pomagają. Z jego treści jednoznacznie wynika, że Ewelina Taraszkiewicz nie życzy sobie, by Jakub Rzeźniczak rozprawiał na temat ich córki publicznie. "To, co wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, czyli pańskie słowa na temat braku więzi z małoletnią, czy też zakazanie kontaktu z kolejnym dzieckiem, które za chwilę się urodzi, to wysoce szkodliwe i traumatyczne treści, na które nie może być przyzwolenia (...), gdyż godzą one w dobro dziecka" - napisano w liście.

To, że nie zbudował pan więzi z dzieckiem, i że dziecko to nie będzie miało żadnego miejsca w pańskim aktualnym życiu, powinno być tylko i wyłącznie pana prywatną sprawą, a telewizja śniadaniowa, czy tabloidy nie powinny w tę kwestię ingerować, bo trauma, jaką zadajecie państwo małoletniej, będzie traumą, którą ta dziewczyna będzie nosić w głowie i w sercu przez całe życie - czytamy w dalszej części.

Ewelina Taraszkiewicz uderza w "DDTVN". "To karygodne"

Na tym jednak nie koniec. Na relacji opublikowanej przez Ewelinę Taraszkiewicz pojawiło się również kilka ostrych słów skierowanych do programu śniadaniowego. ""DDTVN", to karygodne, że zadajecie pytania o moją córkę, ponownie narażając ją na stygmatyzację oraz traumę. Kwestia odpowiedzi na te pytania, to osobna kwestia. Każdy normalny, myślący człowiek, posiadający, chociaż odrobinę inteligencji emocjonalnej, po prostu odmówiłby odpowiedzi na takie pytania. Każdy atak na moje dziecko, nie pozostanie bez odpowiedzi. To, co się wydarzyło, to nawet nie jest atak na mnie, ale na małe, niewinne i bezbronne dziecko" - napisała na InstaStories. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

